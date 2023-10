Ils préparaient des actes terroristes: quatre individus arrêtés au Maroc

Les personnes concernées sont âgées de 25 à 32 ans et ont été arrêtées suite à une opération menée tôt ce jeudi par les éléments du Bureau central d’investigations judiciaires. Elles s’activaient dans les villes de Tanger, Tétouan, Inezgane et Aït Melloul où elles ont été appréhendées.

Les perquisitions menées dans les domiciles des mis en cause ont permis la saisie d’équipements électroniques, d’armes blanches et de documents faisant l’apologie de l’organisation terroriste Daech, ainsi que des tracés illustrant comment rejoindre les campements de cette nébuleuse au Sahel. Ceci, en plus de photographies documentant les attaques terroristes menées par ces groupes ainsi qu’une publication portant sur les règles de l’action secrète adoptée par les groupes terroristes.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent par ailleurs que les suspects ont prêté allégeance à Daech et se sont montrés déterminés à mener des projets terroristes visant des sites vitaux et des institutions sécuritaires dans le cadre d’opérations individuelles.

Les investigations ont également démontré qu’un des suspects a suivi des entraînements dans les zones montagneuses et forestières en préparation d’un passage à l’acte. Un autre avait déjà tenté de rejoindre les rangs de Daech au Sahel, avant de se raviser et d’envisager des actes terroristes au Maroc.

Les suspects arrêtés ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet général en charge des affaires de terrorisme, et ce, notamment afin de déterminer la nature exacte des opérations qu’ils entendaient mettre à exécution et les éventuels liens entre eux et des réseaux opérant à l’étranger.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de recrudescence des menaces terroristes, des groupes comme Daech menant de véritables campagnes incitant à des actes criminels.