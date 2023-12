Coopération sécuritaire Maroc-États-Unis: dans son rapport annuel, le département d’État élogieux sur la stratégie antiterroriste marocaine

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue marocain Nasser Bourita, en conférence de presse à l'issue de leur rencontre à Rabat au ministère des Affaires étrangères, le 29 mars 2022.. MAP

Dans son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, publié le jeudi 30 décembre dernier, le département d’État américain salue l’engagement du Royaume dans le renforcement de la coopération institutionnelle aux niveaux régional et international, dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.

Ces louanges ont déjà été exprimées à maintes reprises par de nombreux responsables sécuritaires et militaires américains, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 4 décembre.

Ce rapport mentionne le fait que «les États-Unis et le Maroc ont une longue histoire de forte coopération dans le domaine de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement du Maroc a poursuivi sa stratégie globale qui comprend des mesures de sécurité vigilantes et une coopération régionale et internationale ainsi que des politiques de lutte contre la radicalisation».

Selon le département d’État, les forces de sécurité marocaines ont réussi l’année dernière en coordination avec le ministère de l’Intérieur, à démanteler plusieurs cellules terroristes dès les premières phases de la planification d’attentats.

«Les forces de l’ordre marocaines ont bénéficié de la collecte de renseignements, du travail de la police et de la coopération avec les partenaires internationaux pour mener des opérations contre le terrorisme», précise ce document, qui mentionne le rôle central du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Concernant la coopération maroco-américaine, le rapport du département d’État américain souligne la participation des forces de l’ordre marocaines dans de nombreux programmes parrainés par les États-Unis, afin de renforcer les capacités techniques et d’investigations, en ce qui concerne les enquêtes financières, l’analyse de renseignements et les questions qui ont trait à la cybersécurité.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, les auteurs de ce rapport constatent que «la sécurité des frontières constitue une priorité absolue pour les autorités marocaines, qui disposent d’énormes potentialités dans la détection des documents falsifiés».

Pour ce qui a trait à la lutte contre le financement du terrorisme, le département d’État souligne que le Maroc est membre du Groupe d’action financière sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Gafimoan).

Concernant la lutte contre l’extrémisme violent, le rapport explique que le Royaume participe à la présidence de l’Africa Focus Group, relevant de la coalition mondiale contre Daech: «le Maroc dispose d’une stratégie globale de lutte contre la violence, qui donne la priorité au développement économique et humain, en plus de la lutte contre la radicalisation menant à la violence», confirme ce document, qui précise que le Royaume procède à la supervision du domaine religieux.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques, précise le département d’État, a élaboré un programme de formation pour près de 50.000 imams, ainsi que pour des femmes, des mourchidates, une première dans la société marocaine.