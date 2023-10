Gaza, désescalade, otages du Hamas... entretien téléphonique entre Antony Blinken et Nasser Bourita

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

Selon le Département d’État américain, les deux responsables «ont discuté des efforts visant à prévenir une escalade régionale et à obtenir la libération des otages».

D’après une déclaration de Matthew Miller, l’un des porte-parole du Département d’État américain, Antony Blinken «a salué l’engagement du roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la sécurité dans la région et s’est félicité de la poursuite de la coopération étroite entre le Maroc et les États-Unis».

Pour rappel, le Maroc, en réaction au raid du Hamas de samedi dernier, avait exprimé «sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza» et condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient.

Lire aussi : Gaza: le Maroc exprime sa profonde préoccupation au sujet des actions militaires et condamne les attaques contre tous les civils

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, «Le Royaume, qui n’a eu de cesse de mettre en garde contre les répercussions du blocage politique sur la paix dans la région et contre les risques de l’aggravation des tensions qui en résulte, appelle à un arrêt immédiat de tous les actes de violences et à un retour à l’apaisement, tout en évitant toutes les formes d’escalade pouvant saper les chances de la paix dans la région».