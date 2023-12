Terrorisme : la coopération maroco-espagnole fait tomber une cellule internationale de Daech

La collaboration entre les services sécuritaire marocains et espagnols a encore porté ses fruits. Ainsi, comme le rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 18 décembre, la police espagnole a pu, grâce à la précieuse collaboration avec la DGST, démanteler un réseau suspecté de préparer des actes terroristes et de financer les activités des membres de Daech.

La police espagnole a précisé, poursuit le quotidien, que cette opération s’est soldée par l’arrestation, en Espagne, de cinq personnes, deux dans la province de Valence, et un dans chacune des provinces de Cáceres, Alicante et Guipúzcoa.

Les membres du réseau, ajoute le quotidien toujours en citant des sources de la police espagnole, auraient été impliqués dans la collecte de fonds provenant de crimes commis en Europe pour financer leurs activités terroristes.

Pour sa part, le quotidien Al Akhbar qui a abordé, lui aussi, ce sujet dans son édition du même jour, a précisé que les personnes arrêtées déplaçaient d’importantes sommes d’argent par le biais d’envois internationaux et de crypto-monnaies. Près de 200.000 euros de crypto-monnaies ont d’ailleurs été saisies lors des perquisitions.

Certains membres du réseau, poursuit le quotidien, ont également tenté d’endoctriner de nouveaux adeptes et de les incorporer dans la nébuleuse jihadiste. Ils ont proposé aussi de les soutenir au cas où ils manifesteraient le désir de mener des attaques terroristes.

D’après les enquêtes menées depuis presque deux ans, explique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, il a été constaté que ce réseau a contribué à la planification d’au moins deux attentats qui ont finalement été neutralisés par l’action des services de sécurité.

Plus tôt, souligne Al Akhbar, le BCIJ avait annoncé, vers fin juillet dernier, avoir mené une opération sécuritaire conjointement avec la Guardia civil espagnole qui a abouti à l’interpellation simultanée d’un élément au Maroc par la force spéciale relevant de la DGST, et de son complice en Espagne par les services espagnols.

La coordination sécuritaire continue entre les deux services, note le quotidien, a révélé que les deux suspects étaient en lien avec des éléments affiliés à l’organisation Daech sur la scène syrienne, dans le cadre de la préparation pour exécuter des opérations terroristes en Europe, sur la base des instructions de chefs de l’organisation terroriste.

«Les investigations ont également confirmé que les deux individus interpellés étaient en contact avec un réseau d’immigration irrégulière pour obtenir de faux documents d’identité afin de les utiliser dans l’exécution de leurs projets terroristes», précise Al Akhbar.

La dernière opération conjointe, tout comme celle de juillet dernier, démontre à nouveau l’importance de la coopération sécuritaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent entre le Royaume du Maroc et ses alliés. Et ce, dans un contexte régional et international marqué par la recrudescence de la menace terroriste.