Terrorisme: deux partisans de Daech arrêtés au Maroc et en Espagne

Selon un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cette opération, conduite conjointement par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) et la Guardia Civil espagnole, a débouché, sur l’arrestation, à Nador, d’un individu soupçonné d’appartenance à un réseau terroriste. En Espagne, la Guardia Civil a de son côté interpellé son présumé complice, dans la ville de Lérida en Catalogne.

Les premiers éléments de l’enquête attestent que les deux prévenus étaient en relation avec des membres de Daech en Syrie, et avaient pour objectif de préparer des attentats en Europe en suivant les directives de leaders de l’organisation terroriste, détaille le communiqué de la DGST.

La même source ajoute que les mis en cause étaient en relation avec des réseaux d’immigration clandestine, auprès desquels ils comptaient obtenir de faux documents d’identité afin pour mener à bien leurs plans criminels.

Cette opération conjointe du BCIJ et de la Guardia Civil est une nouvelle preuve de l’importance de la coopération en matière de sécurité et de renseignement entre le Maroc et ses alliés, et ce dans des contextes régional et international marqués par la recrudescence des menaces terroristes.