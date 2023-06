Terrorisme et grand banditisme: de nouvelles révélations sur la bande démantelée à Beni Ansar

Un mélange explosif et extrêmement dangereux. C’est ce qu’on obtient quand les idéologies extrémistes sont utilisées pour légitimer le fait de s’attaquer aux personnes et à leurs biens.

Ce cas de figure, on le retrouve à nouveau au sujet de la bande criminelle démantelée le 8 juin dans les localités de Beni Ansar, Farkhana et Beni Sidel Louta par la police judiciaire de Nador, avec la précieuse collaboration de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Cette bande, composée de quatre individus âgés entre 33 et 47 ans, agissait selon les principes d’«Al istihlal» et du «Fay’e» qui légitiment le vol et les actes violents contre des personnes qu’on excommunie (le takfir).

الناظور.. عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تسفر عن تفكيك شبكة إجرامية يتزعمها شخص متشدد، تنشط في تنفيذ عمليات السطو على محلات تجارية ومنازل في ملكية الغير، وذلك تنفيذا لما يصطلح عليه بمبدأ "الإستحلال والفيء" pic.twitter.com/3ubFrKnLBy — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) June 8, 2023

Cette bande, révèlent les premiers éléments de l’enquête confiée au BCIJ, est dirigée par un salafiste jihadiste aux casier judiciaire bien garni.

Depuis 2008, ce dernier a versé dans le grand banditisme après avoir déclaré apostates les institutions nationales. Au milieu de l’année 2020, il quitte la prison après avoir purgé une peine de six ans et reconstitue sa bande, dont les membres ont adhéré à ses idées extrémistes.

Lire aussi : Fès: la DGST et la BNPJ interpellent sept membres d’une dangereuse bande criminelle, dont des éléments extrémistes

Grand amateur des contenus propagandistes de Daech, il a réussi à fédérer de petits groupes de malfrats pour s’attaquer aux biens d’autrui, avec une prédilection pour les domiciles des Marocains résidant à l’étranger, en utilisant un impressionnant arsenal d’outils et d’armes blanches.

À l’actif de cette bande, révèlent des sources fiables, on compte au moins une dizaine de vols par effraction ayant ciblé des commerces et des domiciles de particuliers. Leur butin était par la suite écoulé grâce à un réseau de receleurs de la région.

En plus de recourir aux idéologies extrémistes pour justifier leurs méfaits, les membres de cette bande s’adonnaient également au trafic de drogues dures.

À ce jour, expliquent nos sources, les mis en cause sont toujours maintenus en garde à vue au siège du BCIJ à Salé pour les besoins de l’enquête. Par la suite, ils seront déférés devant le parquet compétent.