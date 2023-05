Piratage de données bancaires: deux individus, dont un Italien, arrêtés à Rabat

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont interpellé, hier mardi 23 mai, deux individus âgés de 22 et 31 ans, dont l’un de nationalité italienne et résidant au Maroc, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel de piratage de données bancaires, apprend-on de source sécuritaire.

Les services de la sûreté nationale avaient démantelé le 11 mai, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un réseau criminel s’activant dans l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données bancaires et leur exploitation dans des transactions commerciales et des opérations d’achat sur Internet, ajoute la même source.

Lire aussi : Piratage de données bancaires et arnaques: un réseau de 18 personnes démantelé par la BNPJ et la DGST

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller les deux prévenus, impliqués dans ces actes criminels et dans l’écoulement de l’argent collecté.

Les suspects ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de l’affaire. Les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller les autres complices impliqués dans ce réseau, conclut la même source.