Arrestation de 3 individus qui agressaient les chauffeurs de VTC et qui auraient commis un homicide volontaire

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le démantèlement de cette bande criminelle a été rendu possible grâce aux informations précises fournies par la DGST.

Cette bande, composée de trois individus âgés entre 24 et 36 ans, ciblait les chauffeurs de VTC (genre Uber) en les commandant pour des courses dans des zones rurales isolées.

Une fois arrivés à destination, et sous la menace et l’usage de la violence, les victimes étaient dépouillées de leurs biens personnels et leurs véhicules étaient volés.

Selon la DGSN, ils auraient ainsi volé quatre véhicules, mais les choses ont très mal tourné lors de l’une de leurs opérations quand un chauffeur de VTC, gravement violenté, a succombé à ses blessures.

Et ils ne se sont pas arrêtés à ce stade. Une fois qu’ils avaient mis la main sur les VTC, ils les utilisaient pour choisir de nouvelles cibles: des auto-stoppeurs qu’ils embarquaient sur les routes avant de les dépouiller de leurs téléphones et effets personnels.

Les recherches sur le terrain ainsi que les expertises techniques ont permis d’identifier les trois individus qui ont finalement été arrêtés à Témara et à Skhirat.

Une enquête est toujours en cours alors que des perquisitions en coordination avec la Gendarmerie royale a permis la saisie de documents administratifs ayant appartenu aux victimes.