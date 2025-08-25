Société

Braquage spectaculaire d’une agence bancaire à Safi: ils percent un mur et s’enfuient avec 1 million de dirhams

Une scène de crime.. DR

Le week-end dernier, des malfaiteurs ont réussi à pénétrer dans la chambre forte d’une agence Al Barid Bank située dans la commune rurale de Jemaâ Shaim, relevant de la province de Safi. Le360 apprend que les braqueurs sont passés par le logement de fonction du directeur de l’agence, en perçant un mur. Le butin est estimé à un million de dirhams.

Le scénario a tout d’un film hollywoodien. Des cambrioleurs, dont le nombre reste inconnu à ce stade, ont pris d’assaut une agence d’Al Barid Bank, située dans la commune rurale Jemaâ Shaim.

Les voleurs ont profité de l’absence des employés durant le week-end pour s’infiltrer dans la chambre forte en perçant un mur depuis le logement de fonction du directeur de l’agence, et faire main basse sur leur butin, environ 1 million de dirhams. Ce montant était destiné à alimenter le guichet automatique (GAB) de l’agence.

Le vol n’a été découvert que le lundi matin, à la réouverture de l’agence, restée fermée depuis le vendredi.

Aussitôt alertés, des éléments de la Gendarmerie royale se sont rendus sur place. L’enquête a été ouverte et les gendarmes ont commencé à exploiter les images des caméras de surveillance dans le but de collecter des indices et de retrouver les auteurs de ce braquage digne d’un film d’action.

Par La Rédaction
Le 25/08/2025 à 12h50
#Banque#Maroc#braquage#Al Barid Bank

