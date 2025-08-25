Braquage spectaculaire d’une agence bancaire à Safi: ils percent un mur et s’enfuient avec 1 million de dirhams

Le scénario a tout d’un film hollywoodien. Des cambrioleurs, dont le nombre reste inconnu à ce stade, ont pris d’assaut une agence d’Al Barid Bank, située dans la commune rurale Jemaâ Shaim.

Les voleurs ont profité de l’absence des employés durant le week-end pour s’infiltrer dans la chambre forte en perçant un mur depuis le logement de fonction du directeur de l’agence, et faire main basse sur leur butin, environ 1 million de dirhams. Ce montant était destiné à alimenter le guichet automatique (GAB) de l’agence.

Le vol n’a été découvert que le lundi matin, à la réouverture de l’agence, restée fermée depuis le vendredi.

Aussitôt alertés, des éléments de la Gendarmerie royale se sont rendus sur place. L’enquête a été ouverte et les gendarmes ont commencé à exploiter les images des caméras de surveillance dans le but de collecter des indices et de retrouver les auteurs de ce braquage digne d’un film d’action.