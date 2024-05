Bouskoura: l’auteur d’un braquage arrêté, il fabriquait lui-même ses armes à feu

Arrêté et menotté, un homme est conduit au poste par deux éléments de la Gendarmerie royale.. DR

Les éléments des services judiciaires de la Gendarmerie royale de Bouskoura ont dernièrement arrêté un dangereux criminel, impliqué dans le braquage à main armée d’une agence de transfert d’argent.

Originaire de Bouskoura, le suspect, qui travaillait dans une société de fabrication d’acier inoxydable et d’aluminium, avait transformé sa maison en une véritable armurerie où il fabriquait lui-même ses pistolets, relaie Assabah de ce mercredi 22 mai.

Selon des sources concordantes, au moment du braquage de l’agence, le prévenu, qui était cagoulé et portait des vêtements de camouflage, s’était furtivement introduit dans les locaux à un moment où il n’y avait aucun client.

Il avait rapidement brandi son arme à feu, menaçant l’employé de le tuer s’il lui résistait ou s’il ne lui remettait pas l’argent qui se trouvait dans la caisse.

Après s’être emparé du contenu de la caisse, le braqueur avait pris la fuite pour une destination inconnue.

Selon les premiers résultats de l’enquête, il projetait de commettre des actes criminels similaires dans différentes agences de transfert d’argent et dans des banques situées à divers endroits.

L’homme est tombé entre les mains des gendarmes après une série d’enquêtes sur le terrain et des recherches méticuleuses qui leur ont permis de découvrir des pistolets soigneusement cachés dans des étendues d’eaux usées près d’une forêt aux environs de Bouskoura.

Conscients d’être sur la bonne piste, les enquêteurs ont pu parvenir à arrêter cet individu, qui avait attiré leur attention par ses comportements suspects.

L’utilisation de différents moyens techniques fournis par le haut commandement de la Gendarmerie royale de Rabat leur a, par la suite, permis de l’interpeller.

Auditionné et confronté à une série de questions embarrassantes, il a avoué être l’auteur du braquage de l’agence de transfert d’argent et d’avoir lui-même fabriqué des armes à feu, et a fini par livrer aux gendarmes des informations précieuses sur les circonstances dans lesquelles ce braquage a eu lieu.

Son interpellation a pu s’effectuer après une chasse à l’homme qui a duré trois heures dans les environs de Bouskoura.

Finalement placé en état d’arrestation, le suspect a été conduit à son domicile, où les enquêteurs ont saisi différents outils et matériels qui lui servaient à fabriquer des pistolets, ainsi que des armes à feu en cours de fabrication.

À la fin de la procédure de garde à vue, le prévenu a été déféré, ce mardi 21 mai 2024 devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca.