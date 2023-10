Tanger: muni d’une fausse ceinture explosive, un individu tente de braquer une agence bancaire

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’individu interpellé est âgé de 37 ans et a des antécédents judiciaires en matière d’émissions de chèques sans provision.

Dans l’après-midi de ce jeudi 5 octobre, il est entré dans une agence bancaire du quartier Branes en menaçant de faire exploser une charge qu’il avait scotchée sous ses habits et qui était reliée à des fils électriques.

L’intervention immédiate de la police a permis de le maîtriser et les enquêteurs ont découvert par la suite que la fausse charge explosive était emplie de sucre granulé et ne présentait pas le moindre danger pour les personnes et les biens.

Le prévenu a été placé en détention provisoire pour les besoins de l’enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Mais la DGSN en fournit déjà un début de réponse et une éventuelle issue: le prévenu sera soumis à une expertise psychiatrique pour savoir s’il était légalement conscient et responsable de ses actes.