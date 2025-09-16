Ouled Teima: arrestation d’une bande criminelle à l’origine de la pluie de billets de banque

Les services de police d’Ouled Teima, relevant de la province de Taroudant, sont parvenus à élucider l’affaire pour le moins singulière des billets de banque jetés depuis le toit d’une habitation.

Un événement qui avait vivement mobilisé les appareils de sécurité et les autorités de la Wilaya d’Agadir, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 17 septembre.

À l’origine de cette agitation, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une foule de citoyens tentant de saisir des coupures flottant dans les airs.

Les investigations menées ont révélé qu’il s’agissait de l’œuvre d’une bande criminelle composée de deux hommes et d’une femme, auteurs d’un vol avec effraction dans une maison où étaient pratiqués des actes de magie noire.

Cernés par des riverains, les malfaiteurs ont tenté de semer le chaos et de détourner l’attention en jetant une partie de leur butin depuis le toit, dans l’espoir de s’enfuir durant la confusion.

Leur stratagème a échoué et ils ont été interpellés par les forces de l’ordre.

Une source proche du dossier a précisé que les trois suspects, âgés de 19, 22 et 45 ans, auraient dérobé une somme considérable dans la demeure d’une femme liée par des attaches familiales à l’un d’eux.

L’intervention rapide des policiers a conduit à l’arrestation des voleurs ainsi que de la propriétaire des lieux.

Cette dernière est suspectée d’utiliser sa maison pour exercer la sorcellerie, dissimulée sous le prétexte de thérapie psychologique traditionnelle. L’argent volé proviendrait de ces activités illicites.

Une perquisition a permis la saisie de produits mystérieux, dont des liquides non identifiés, des substances chimiques, des photographies et divers ustensiles dédiés à ces pratiques occultes, relaie Al Akhbar.

Les autorités ont également mis la main sur une somme avoisinant les 600 000 dirhams, en monnaie nationale et en devises étrangères, présumée être le fruit de cette entreprise criminelle.

Les deux individus ont été placés en garde à vue, et la femme a été mise sous contrôle judiciaire, le parquet compétent supervisant désormais la suite des investigations, pour déterminer toutes les implications de cette affaire.