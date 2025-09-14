Société

Le chef du gang est une cheffe: à Tanger, démantèlement d’un réseau de hackers de comptes bancaires

DR

Revue de presseÀ Tanger, la police judiciaire a mis au jour un réseau sophistiqué de fraude bancaire en ligne, spécialisé dans le piratage des comptes et le détournement de fonds via des plateformes numériques. Une femme, identifiée comme l’un des maillons-clés du réseau, a été arrêtée, tandis que les enquêtes se poursuivent pour démanteler l’ensemble de la structure et interpeller ses complices. Cet article, est une revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 14/09/2025 à 19h39

Les services de la police judiciaire de Tanger ont récemment mis fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de données bancaires via des plateformes numériques.

Vendredi dernier, une jeune femme a été arrêtée, identifiée comme l’un des maillons centraux de ce réseau opérant dans l’escroquerie électronique, indique le quotidien Assabah dans son édition de ce lundi 15 septembre.

Selon une source sécuritaire citée par le quotidien, l’enquête, conduite par la brigade de la police judiciaire de Tanger, en coordination avec ses homologues de Oujda, s’est appuyée sur des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Elle a permis d’identifier et d’interpeller la suspecte en possession de sommes d’argent en dirhams et en euros, présumées provenir de ces activités criminelles.

Lors de la perquisition de son domicile, les forces de l’ordre ont saisi quatre ordinateurs, plusieurs téléphones portables et des unités de stockage de données numériques.

Ces supports contiendraient des traces techniques de piratage informatique et de transferts illicites de fonds depuis les comptes de victimes, manipulés via une série de comptes bancaires avant d’être récupérés par des intermédiaires au service du réseau, a-t-on lu.

Le modus operandi de ce réseau reposait sur l’exploitation de vulnérabilités électroniques pour piéger les victimes et leur soutirer des fonds, causant des préjudices à plusieurs établissements bancaires et leurs clients.

Cette affaire a également suscité une inquiétude croissante face à la multiplication de ce type de cybercrimes ciblant des informations financières sensibles.

Les investigations se poursuivent avec la suspecte, placée sous garde à vue pour approfondir les recherches et identifier d’éventuelles ramifications du réseau, ainsi que pour interpeller d’autres complices afin de les présenter devant la justice.

Elle devrait prochainement être déférée devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tanger pour que soient formulées les accusations lourdes qui pèsent contre elle, notamment pour escroquerie, fraude et atteinte aux systèmes de traitement électronique des données bancaires.

Selon le Code pénal, ces infractions, prévues par les articles 540 et suivants ainsi que 3/606 et suivants, sont passibles de peines allant jusqu’à cinq ans de prison ferme et de lourdes amendes.

Tanger, qui a déjà connu le démantèlement de réseaux similaires impliquant parfois des ressortissants étrangers, reste au centre de l’attention des autorités face à la recrudescence de la cybercriminalité visant les informations financières.

Par La Rédaction
Le 14/09/2025 à 19h39
#Hacking#Piratage#Banque#Réseaux criminels#Tanger

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Deux Marocains poursuivis pour piratage de Canal+

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cybersécurité: ces fragilités que les attaques de Jabaroot révèlent

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Cyberattaque contre les données des magistrats: le ministère de la Justice dément, mais…

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Cybercriminalité: enquête approfondie suite aux allégations de piratage présumé du site du CSPJ

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Piratage de la plateforme des notaires Tawtik: les précisions de la DGSSI

Articles les plus lus

1
Karim Zéribi, de Marseille à Tindouf: itinéraire d’un cleptomane
2
Rabat: la construction de la salle omnisport géante quasi-achevée
3
Défense. Dans les coulisses du pôle industriel des Forces Royales Air
4
4.000 pharmacies au bord de la faillite
5
Les chevaux de Troie d’Alger: quand les associations loi 1901 pro-Polisario sombrent en France
6
Les travaux d’aménagement de l’axe routier Es-Semara-Mauritanie touchent à leur fin
7
Mohammedia: plus de 50% des travaux de réhabilitation du boulevard Hassan II déjà réalisés
8
Conflit du Sahara: pour Staffan de Mistura, les deux protagonistes sont le Maroc et l’Algérie
Revues de presse

Voir plus