Aït Melloul: démantèlement d’un réseau de piratage de comptes bancaires

Trois jours à peine après avoir mis fin aux agissements d’une bande spécialisée dans les recrutements fictifs à Ouled Teïma, les services de police relevant de la préfecture de sûreté d’Agadir viennent de réussir une nouvelle opération d’envergure.

Cette fois, c’est la police judiciaire d’Aït Melloul, agissant sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), qui a mis la main sur un réseau criminel particulièrement dangereux spécialisé dans le piratage de comptes bancaires et le détournement de fonds, écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 1er septembre.

Selon des sources concordantes citées par le quotidien, l’intervention policière, menée samedi, a conduit à l’arrestation de sept individus soupçonnés d’appartenir à ce réseau. L’opération s’est accompagnée de la saisie de plusieurs biens et équipements, notamment des téléphones portables, du matériel technologique utilisé pour piéger les victimes, ainsi que des véhicules employés dans les activités frauduleuses.

L’enquête avait été ouverte à la suite de la plainte d’un citoyen victime d’escroquerie et de piratage de ses données bancaires. Les suspects auraient réussi à subtiliser des sommes d’argent de son compte après avoir obtenu frauduleusement ses informations personnelles, a-t-on pu lire.

Les perquisitions menées par la police ont permis de saisir dix téléphones portables, sept cartes bancaires, soupçonnées de contenir des traces numériques liées aux opérations illicites, en plus de deux voitures, de cocaïne, et d’une somme d’argent issue de cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, en attendant la poursuite des investigations pour déterminer l’étendue des ramifications de ce réseau et identifier d’éventuels complices. Parallèlement, les services de sécurité ont arrêté deux autres individus dans une affaire distincte, liée cette fois-ci à l’escroquerie par de faux recrutements. Le principal suspect avait exploité des pages sur les réseaux sociaux pour diffuser de fausses annonces d’emploi au sein de plusieurs établissements publics et privés.

Les victimes, persuadées de la légitimité des offres, versaient de l’argent afin de garantir leur embauche, a-t-on encore pu lire.Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller le cerveau de l’opération ainsi qu’un complice présumé. La perquisition de son domicile, situé dans une zone rurale de la commune de Ouled Aïssa, a abouti à la saisie d’un ordinateur, de téléphones portables et de divers équipements électroniques servant à ses activités frauduleuses.

Ces deux coups de filet successifs traduisent la vigilance renforcée des services de sécurité face à l’évolution des pratiques criminelles dans le Royaume, en particulier celles liées aux arnaques numériques et à la cybercriminalité bancaire.

Les autorités rappellent aux citoyens l’importance de faire preuve de prudence face aux offres douteuses en ligne et de protéger leurs données personnelles pour ne pas tomber dans les filets de réseaux organisés qui exploitent la crédulité et la vulnérabilité des victimes.