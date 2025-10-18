Société

Casablanca: une enquête judiciaire ouverte pour élucider les circonstances d’une tentative de suicide d’un fonctionnaire de police

La Préfecture de police du Grand Casablanca.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert, vendredi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances d’une tentative de suicide d’un fonctionnaire de police, impliqué dans un homicide volontaire à l’aide de son arme de service.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/10/2025 à 07h39

Selon les premiers éléments de l’enquête, un brigadier de police relevant de la brigade des motards a commis un homicide volontaire à l’aide de son arme de service à l’encontre d’une femme qu’il accompagnait à bord d’une voiture particulière pour des raisons encore en cours d’élucidation, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La même source précise que, lors de l’intervention d’une patrouille de police pour procéder à son arrestation, le policier mis en cause a tenté de prendre la fuite en tirant deux balles, sans faire de blessés parmi les éléments de police, avant de tenter de mettre fin à sa vie en tirant une balle l’ayant blessé grièvement au niveau de la tête.

Le policier a été admis en soins intensifs dans un état critique, tandis que le corps de la victime a été déposé à la morgue pour autopsie.

Les investigations sur le terrain et les expertises techniques se poursuivent pour déterminer les causes exactes de cet acte criminel, explique-t-on, ajoutant que les premiers éléments de l’enquête privilégient la piste d’un crime passionnel.

