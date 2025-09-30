Plus de 11 tonnes de haschich saisies grâce à la coopération entre la DGSN et la Police nationale espagnole

Lors de la saisie spectaculaire de 11 tonnes de haschich par la police espagnole, en collaboration avec la DGSN.

La Police nationale espagnole, en collaboration étroite avec la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) du Maroc, a mené deux opérations spectaculaires en moins d’une semaine à Málaga et Algeciras (Cádiz), aboutissant à la saisie de plus de 11 tonnes de haschich et à l’arrestation de dix individus impliqués dans le trafic international de drogue.

La première opération, initiée en juillet dernier grâce à un échange d’informations stratégique entre la Police nationale espagnole et la DGSN, a permis de détecter une organisation criminelle opérant entre le Maroc et l’Espagne, qui préparait un camion frigorifique pour transporter d’importantes quantités de haschich via les ports de Tanger et Algeciras.

🚩Transportaban 9.300 kilos de #hachís ocultos entre #melones y su organización criminal se ha desarticulado



🔹Se detectó el camión y el puerto desde donde iba a viajar la droga con destino #Algeciras



🔹En el interior del remolque frigorífico el #hachís se encontraba camuflado… pic.twitter.com/6C69sh3J4J — Policía Nacional (@policia) September 30, 2025

Le 10 septembre, les enquêteurs ont intercepté à Málaga un camion frigorifique arrivé la veille à Algeciras, accompagné de deux véhicules «lanceurs» utilisés pour surveiller et sécuriser le transport de la drogue en cas de présence policière. La fouille a révélé que les palettes de melons dissimulaient 9.300 kilos de haschich. Six suspects ont été arrêtés et incarcérés pour appartenance à une organisation criminelle et trafic de drogues.

Parallèlement, une seconde opération menée en août a ciblé une fourgonnette chargée de meubles dissimulant des stupéfiants. Le véhicule, parti du port de Tanger à destination d’Algésiras, était escorté par une voiture occupée par deux complices, chargés de signaler toute présence policière et de modifier l’itinéraire afin d’éviter les contrôles.

Lire aussi : Saisie de 15,3 tonnes de haschich à Almería grâce à une opération conjointe Maroc-Espagne-France

Le 5 septembre, après le débarquement au port de Tanger et le trajet jusqu’à Málaga, la fouille a permis de découvrir 1.825 kilos de haschich cachés dans les meubles, des doubles fonds et des paquets enveloppés de plastique, ainsi que la saisie de plus de 14.000 euros, quatre véhicules et huit téléphones portables. Quatre individus ont été arrêtés et placés en détention.

Placées sous la supervision du parquet antidrogue de l’Audiencia Nacional, ces deux opérations illustrent l’efficacité de la coopération transfrontalière entre le Maroc et l’Espagne dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Grâce à sa veille stratégique, à ses échanges d’informations et à son expertise, la DGSN a joué un rôle décisif dans l’identification des réseaux criminels et l’anticipation de leurs mouvements, aboutissant à des saisies d’envergure et à l’interpellation des trafiquants.

Ces opérations mettent en lumière l’efficacité des forces de sécurité des deux pays et soulignent le rôle central de la coopération internationale. Le Maroc, à travers sa DGSN, s’affirme ainsi comme un partenaire clé dans la lutte contre les réseaux criminels transnationaux qui exploitent ports et routes maritimes pour le trafic de drogues.