Architecture, ingénierie acoustique, espaces... Tout savoir sur le Théâtre royal de Rabat

Les princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Brigitte Macron, ont assisté mercredi soir au spectacle d’ouverture du Théâtre royal de Rabat. Cet édifice concrétise la haute sollicitude manifestée par le roi Mohammed VI envers l’art et la culture marocains. Dirigé par Brahim El Mazned et implanté au cœur de la vallée du Bouregreg, à proximité de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V, le Théâtre s’étend sur 7,1 hectares dont 25.400 m² de surface construite. Il a mobilisé un investissement de pas moins de 2 milliards de dirhams.

L’ouvrage porte la signature architecturale de la disparue Zaha Hadid et a été piloté par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg. Le Théâtre royal de Rabat se distingue par son agencement novateur, conçu pour favoriser une interactivité fluide entre ses différentes composantes. La forme générale du bâtiment a été pensée pour fusionner avec le dynamisme du site et se fondre dans le paysage environnant, respectant les contraintes et le contexte patrimonial de la vallée du Bouregreg.

Le théâtre royal de Rabat.. AFP

L’édifice assure une mobilité fluide du public à travers des escaliers monumentaux, des coursives généreuses et des ascenseurs, tandis que des accès dédiés aux personnes à mobilité réduite (PMR) correspondent aux standards internationaux du principe «mobilité pour tous».

Le cœur du Théâtre royal est occupé par un auditorium de plus de 1.800 places, doté d’un design basé sur une facettisation géométrique distinctive des murs et du plafond. Cette architecture novatrice répond à des objectifs acoustiques stricts. L’auditorium offre ainsi une isolation sonore conforme aux meilleurs standards internationaux. L’architecture et l’ingénierie acoustiques ont été conçues pour procurer une expérience sonore immersive aux spectateurs.

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Un élément central singularise ce dispositif: un plafond amovible en forme de réflecteur acoustique, qui permet d’adapter l’environnement sonore selon les besoins des différentes manifestations programmées.

L’auditorium peut accueillir un large éventail de manifestations artistiques et culturelles (théâtre dramatique et comique, danse contemporaine et ballet classique, opéra, comédies musicales, concerts symphoniques et philharmoniques, ainsi que toutes les autres formes de spectacles vivants).

Le Théâtre royal de Rabat comprend une deuxième salle de spectacles dotée de 250 places, qui, ouverte à toutes les expérimentations et expressions culturelles dans leurs styles et genres, multiples et variés, a été conçue pour devenir le tremplin de la nouvelle scène artistique marocaine.

L’extérieur du Théâtre royal comprend, quant à lui, un amphithéâtre de 7.000 places, aménagé pour recevoir les festivals d’envergure et les grandes manifestations culturelles.

Un levier pour l’industrie créative

À l’occasion du spectacle d’ouverture du Théâtre royal de Rabat, plusieurs artistes ont souligné à la MAP que ce projet concrétise la vision royale en faveur des arts et des infrastructures culturelles de classe mondiale. Ils ont exprimé leur fierté face à la réalisation de cette nouvelle scène, appelée à accueillir les créations théâtrales et artistiques nationales.

Dans ce sens, l’artiste et metteur en scène Abdelkebir Rgagna a indiqué que cette structure vient enrichir la scène culturelle nationale. De son côté, l’artiste Hassan Foulane a relevé que cette structure contribuera à l’essor des arts en général et du théâtre en particulier.

Pour sa part, le réalisateur Nabil Ayouch a relevé que les troupes théâtrales marocaines sont dotées aujourd’hui d’un espace idéal et d’un véritable «incubateur culturel» leur permettant de présenter leurs créations, insistant sur le rôle majeur de cet édifice dans la transmission de la passion du théâtre aux jeunes générations.

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Dans la même veine, l’artiste et compositeur Nouamane Lahlou a qualifié le spectacle d’ouverture du Théâtre royal de Rabat de «grand et beau jour dans l’histoire du Maroc», s’arrêtant à la fois sur l’architecture remarquable de ce joyau et son emplacement stratégique.

Faisant part de sa joie d’assister à ce spectacle d’ouverture, l’actrice Mouna Fettou a formulé l’espoir que cette institution de référence insuffle une nouvelle dynamique à la scène théâtrale nationale. L’artiste Sahar Seddiki a, pour sa part, relevé l’essor soutenu du secteur culturel sous l’impulsion du Roi, affirmant que ce théâtre dispose des atouts qui rivalisent avec les plus grandes scènes internationales. Quant à l’artiste Rhany Kabbadj, il a fait part de sa joie d’assister à cet événement, se disant impatient de voir cette infrastructure accueillir de grandes manifestations artistiques.