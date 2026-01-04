Société

Rabat by night: la Tour Mohammed VI et le Grand Théâtre se parent de lumière

La Tour Mohammed VI et le Grand Théâtre de Rabat (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 04/01/2026 à 08h00

VidéoÀ l’occasion de la CAN 2025, la Wilaya du Grand Rabat a lancé ces derniers jours une mise en lumière nocturne de la Tour Mohammed VI et du Grand Théâtre, offrant un spectacle architectural saisissant sur la vallée du Bouregreg et renforçant l’attractivité de ce pôle urbain emblématique.

Les travaux de finition de la Tour Mohammed VI, emblème architectural dominant la vallée du Bouregreg entre Rabat et Salé, arrivent à leur phase ultime. Après les dernières interventions réalisées au niveau du podium et de l’entrée principale de cet édifice de 55 étages, le système d’éclairage intérieur a été activé, signant l’avancée déterminante des opérations de parachèvement et laissant entrevoir l’achèvement imminent des aménagements intérieurs.

Situé au cœur du même pôle urbain structurant, le Grand Théâtre de Rabat - ultime création de la regrettée architecte irako-britannique Zaha Hadid - s’illumine chaque soir, révélant les lignes audacieuses et l’esthétique futuriste de cet équipement culturel majeur intégré au programme d’aménagement de la vallée du Bouregreg.

L’ensemble architectural est bordé de vastes espaces verts paysagers, aménagés et entretenus avec soin, participant à la valorisation paysagère et environnementale du site.

Pour rappel, l’aménagement de la vallée du Bouregreg constitue l’un des plus importants projets d’urbanisme durable du Royaume. Il vise à transformer ce corridor fluvial en un pôle urbain moderne, écologique et intégré, articulant nouveaux quartiers résidentiels et tertiaires, esplanades et espaces publics, ainsi que des infrastructures structurantes - tramway, ouvrages d’art et ponts - tout en assurant la réhabilitation des sites patrimoniaux et naturels, notamment le Chellah.

