Rabat: la tour Mohammed VI est déjà très prisée des touristes

Grâce aux directives du roi Mohammed VI, la vallée du Bouregreg a été réhabilitée et modernisée. Ces efforts ont permis la construction de plusieurs infrastructures, notamment l’emblématique tour Mohammed VI, qui, du haut de ses 250 mètres, est visible jusqu’à 50 kilomètres à la ronde.

Notre équipe s’est rendue sur place et a constaté l’affluence au pied de l’édifice, dont l’investissement s’élève à plus de 3,5 milliards de dirhams.

Les promeneurs ont exprimé leur admiration pour la tour et les espaces verts environnants. Non loin de l’édifice, des ouvriers s’activent pour construire la nouvelle ligne de train à grande vitesse Al Boraq entre Tanger et Casablanca.

Développée par O Tower (une filiale du groupe O Capital présidé par Othman Benjelloun), la tour Mohammed VI est un gratte-ciel multifonctionnel. Il comprend des bureaux, des appartements, des commerces, des restaurants, un hôtel de luxe et même un observatoire astronomique.

Le projet a pour ambition de stimuler le développement régional et de mettre en valeur le savoir-faire marocain, notamment en intégrant des solutions durables comme des panneaux solaires.