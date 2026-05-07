Casablanca: le projet de transformation de la joutiya de Derb Ghallef en complexe commercial se précise

Le Conseil de la ville de Casablanca a décidé de reporter le vote relatif à la procédure d’expropriation des terrains abritant joutiya Derb Ghallef. Abdessadek Morchid, secrétaire du Conseil communal de Casablanca et président de l’arrondissement Maârif, a indiqué que le projet de restructuration de ce marché emblématique de la métropole économique vise à le transformer en un complexe commercial et de services moderne, tout en préservant son identité historique et commerciale.

Le responsable a précisé que le projet est actuellement dans ses dernières phases juridiques. Il a expliqué qu’après les travaux menés par la commission d’évaluation, les prochaines étapes porteront sur la définition du montage financier du projet ainsi que l’identification des bénéficiaires concernés par cette opération de restructuration.

De son côté, Mostafa Haiker, président du groupe des conseillers du Parti de l’Istiqlal au Conseil de la ville, a indiqué que deux points relatifs à la joutiya de Derb Ghallef ont été reportés à la prochaine session du Conseil, prévue le 14 mai prochain.

Au sein de la joutia de Derb Ghallef à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Ces deux points concernent essentiellement la procédure de dépossession des parcelles foncières sur lesquelles est implantée la joutiya. Il s’agit notamment du terrain titré sous le numéro foncier 4238/D, d’une superficie d’environ 54.068 mètres carrés, ainsi que d’autres parcelles attenantes relevant des titres fonciers 1530/D et 48788/S.

Une indemnisation fixée à 1.500 dirhams le mètre carré

Les élus devront également, lors de cette prochaine session, se prononcer sur le montant arrêté par la commission administrative d’évaluation pour l’expropriation des terrains destinés à accueillir le futur complexe commercial dans l’arrondissement Maârif. Selon Mostafa Haiker, le prix fixé pour l’expropriation s’élève à 1.500 dirhams le mètre carré.

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À rappeler que, dans une précédente déclaration pour Le360, Abdelmounaim Madkar, président de l’Association Souk Salam à Derb Ghallef, avait indiqué que le plan d’aménagement de l’arrondissement Maârif avait déjà été adopté par le conseil d’arrondissement ainsi que par le Conseil de la ville de Casablanca.

Il avait également précisé que le dossier se trouve au niveau de l’Agence urbaine pour validation finale et visa, avant l’engagement des procédures définitives de dépossession.

Le responsable a noté que ce projet s’inscrit dans le cadre plus large des programmes de restructuration et de renouvellement urbain engagés dans la capitale économique.

Cela dit, Abdelmounaim Medkar a affirmé que «les commerçants apprécient le projet et attendent la restructuration avec impatience, d’autant que le marché est souvent victime soit d’incendies, soit de vols».