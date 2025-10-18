Lancés il y a 10 ans, les travaux du complexe culturel et sportif de Derb Ghallef sont au point mort

Le complexe culturel et sportif de Derb Ghallef, relevant de l’arrondissement Maarif à Casablanca, fait face à un arrêt prolongé de ses chantiers, lancés en 2014. Cette situation prive les habitants, en particulier les jeunes et les enfants, d’un espace important de loisirs, d’animation culturelle et d’activités sportives.

À ce sujet, Mehdi Lemina, acteur associatif et membre du conseil de l’arrondissement Maarif, a déclaré pour Le360 que ce projet s’inscrivait dans le cadre du programme d’urgence de la ville de Casablanca. Il visait la réhabilitation de la «Maison des jeunes Derb Ghallef», en partenariat avec plusieurs acteurs, dont le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le Conseil de la région Casablanca-Settat et la Commune de Casablanca.

Les travaux sont à l’arrêt depuis longtemps. Malgré les efforts des autorités locales, notamment le gouverneur et le wali qui ont effectué des visites sur le terrain, seuls deux équipements ont échappé au blocage: une salle de spectacles et le terrain de football.

Lemina précise qu’une grande partie des infrastructures essentielles reste dans l’incertitude. Il s’agit notamment de la Maison des jeunes, du club féminin, du jardin d’enfants, ainsi que du centre d’accueil. L’entreprise chargée de leur réalisation a cessé les travaux sans fournir la moindre explication.

Il ajoute que, malgré les démarches entreprises et la question adressée au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication par une parlementaire, aucune réponse n’a été émise à ce jour. Alors qu’il était initialement prévu d’inaugurer l’ensemble du complexe en décembre prochain, la réalité montre que plusieurs installations nécessitent encore des travaux de réhabilitation, d’aménagement et d’équipement, rendant cette échéance difficilement atteignable.

Mehdi Lemina appelle les parties prenantes à «respecter les engagements et assumer leurs responsabilités» vis-à-vis des entreprises chargées du projet dont Casa Aménagement, en charge de l’exécution du projet. Il insiste sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux et d’ouvrir le complexe dans les plus brefs délais, au service du développement local.

تأخر أشغال دار الشباب درب غلف. Khalil Essalak/Le360