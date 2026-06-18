Alerte rouge: des violences de rue aux stades souillés, comment le régime d’Alger instrumentalise le hooliganisme

La Coupe du monde 2026 devait être la vitrine d’une Amérique du Nord festive et unie. Elle est en train de se transformer en un laboratoire de risque sécuritaire provoqué par les supporters algériens. Dans une alerte particulièrement percutante publiée par le média en ligne canadien Western Standard, le journaliste d’investigation Daniel Robson, spécialiste reconnu de l’extrémisme numérique et de la sécurité nationale, jette un pavé destructeur dans la mare du politiquement correct.

Son constat est sans concession: le Canada s’apprête à commettre une erreur stratégique majeure s’il refuse de voir ce qui se passe chez son voisin américain. Les violences de rue et les provocations scabreuses qui escortent les supporters algériens ne sont ni des cas isolés ni de simples débordements folkloriques. Il s’agit du bras armé d’un nationalisme débridé, exacerbé par la propagande d’un régime d’Alger aux abois. Pour Daniel Robson, le signal d’alarme est tiré: «Le Canada devrait surveiller de près les supporters algériens lors de la Coupe du monde — des bagarres de rue aux actes d’urination dans les stades».

Anatomie d’un hooliganisme théâtralisé

Les faits, capturés par les smartphones et massivement relayés sur les plateformes numériques, dessinent un inquiétant ensauvagemment. Avant même que le premier coup de sifflet ne retentisse à Kansas City pour le match Algérie-Argentine, c’est le cœur de New York qui a servi de premier ring.

«À la veille du match, des supporters algériens et argentins ont été impliqués dans une violente confrontation à Times Square. Des images montrent des coups échangés au milieu de la foule dans l’un des lieux les plus fréquentés de New York, tandis que des passants et des enfants se retrouvaient pris dans les débordements», rapporte le média canadien.

🇩🇿🇦🇷Les premiers heurts entre supporters dans cette Coupe du monde.



Hier, des supporters algériens ont été impliqués dans des bagarres avec des supporters argentins, à 24 heures de leur match contre l’Argentine.



Le plus inquiétant n’est pas seulement la violence, mais aussi le… pic.twitter.com/WjAbnzvV2C — Bellabbaci Aksel (@ABellabbaci) June 16, 2026

L’intervention de la NYPD et l’interpellation d’un individu pour trouble à l’ordre public n’auront été qu’un prélude. Le lendemain, alors que l’équipe nationale d’Algérie subit un cinglant revers 3 à 0 sur la pelouse, le véritable naufrage, comportemental celui-ci, se joue dans les tribunes. Une vidéo révoltante montre un supporter algérien se soulager ostensiblement sur les sièges du stade américain, affichant un sourire provocateur face à la caméra.

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L’analyse qu’en fait Daniel Robson dans le Western Standard dépasse le simple dégoût hygiéniste. «Ce comportement était déjà dégradant en soi. Plus inquiétante encore était l’assurance apparente avec laquelle l’homme semblait considérer qu’il pouvait enfreindre les règles du pays hôte sans avoir à en répondre. Il ne s’agissait pas d’un simple manquement aux règles de bienséance dans un stade, mais d’un acte délibéré, filmé puis diffusé publiquement, comme si le mépris du lieu et des spectateurs présents constituait un motif de fierté», lit-on.

Cette «assurance apparente», cette certitude de l’impunité, est la clé de voûte du problème. Le supporter ne se cache pas; il scénarise sa propre transgression, transformant l’incivilité crasse en un trophée de réseautage social, persuadé «qu’il ne subirait aucune conséquence aux États-Unis».

Le «Syndrome de Rabat»

Ce comportement n’a pourtant rien d’une anomalie inédite. C’est la réplique exacte, presque clinique, d’un événement survenu quelques mois plus tôt au Maroc lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le journaliste du Western Standard rappelle avec force ce précédent, qui éclaire la nature systémique du phénomène. «Lors de la Coupe d’Afrique des nations organisée au Maroc, l’influenceur algérien Raouf Belkacemi s’était filmé en train d’uriner dans les tribunes du stade Prince Moulay El Hassan à Rabat, pendant le match opposant l’Algérie à la République démocratique du Congo. Les autorités marocaines l’avaient interpellé et le tribunal de première instance de Rabat l’avait condamné à trois mois de prison ainsi qu’à une amende».

La répétition n’est pas fortuite. «Les similitudes sont frappantes», martèle Daniel Robson. Elle démontre une volonté farouche de défier les lois du pays d’accueil, d’y exporter une rancœur politique et d’y chercher des codes ultra-agressifs comme un carburant algorithmique. La seule différence réside dans la réponse étatique. Là où le Maroc a opposé la rigueur de la loi pour briser le sentiment d’impunité, les supporters s’imaginent au-dessus des lois à Kansas City.

Mais c’est de l’Europe, et plus particulièrement de la France, que vient l’avertissement le plus sanglant. Dans l’hexagone, les matchs de l’Algérie ne relèvent plus de la chronique sportive, mais de la gestion de crise de sécurité intérieure. Robson rappelle les bilans effarants des célébrations de 2019 et 2021. «Après la victoire de l’Algérie contre le Nigeria en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019, les célébrations ont dégénéré en violences, en pillages et en affrontements avec la police à Paris, Lyon, Marseille et dans d’autres villes. Les autorités françaises ont procédé à 282 interpellations dans l’ensemble du pays, tandis que des véhicules étaient incendiés, des commerces attaqués et des projectiles lancés contre des policiers», rappelle l’auteur de l’article.

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Ce que souligne l’enquête, c’est le paradoxe inhérent à cette mouvance. «Les débordements ne se limitaient pas à la colère provoquée par une défaite. La victoire elle-même devenait un facteur déclencheur de troubles», lit-on encore. En décembre 2021, la victoire en Coupe arabe se solde ainsi par 432 verbalisations et 32 interpellations sur les Champs-Élysées. Pour le Western Standard, il existe désormais un «schéma transnational identifiable» caractérisé par le mépris des règles collectives et des troubles systématiques, quelle que soit l’issue du match.

La fabrique des ultras du complot

Pourquoi une telle charge d’agressivité et de ressentiment se déverse-t-elle dans les stades? C’est dans l’analyse de la structure politique algérienne que l’article de Daniel Robson apporte sa contribution la plus incisive. Cette violence n’est pas spontanée. Elle est injectée, nourrie et légitimée par le régime d’Alger lui-même, qui utilise le football comme un puissant dérivatif politique.

Confronté à une crise systémique interne, le pouvoir militaire algérien entretient méthodiquement une «mentalité d’assiégé dans laquelle les échecs internes, les critiques internationales et les déceptions sportives sont fréquemment attribués à des forces étrangères hostiles». Les médias officiels et les organes comme les réseaux sociaux alignés, à l’instar d’Echorouk, agissent comme des courroies de transmission de cette paranoïa d’État. Robson cite directement les dérives éditoriales de janvier 2026.

«Le journal algérien Echorouk a publié un article intitulé ‘Les plus grandes conspirations ayant visé les Verts lors de la Coupe d’Afrique des nations’, présentant plusieurs défaites et controverses arbitrales comme les épisodes successifs d’une campagne permanente contre l’équipe nationale. Un autre article d’Echorouk a décrit l’élimination de l’Algérie au Maroc comme une ‘élimination forcée’ qui aurait commencé par un complot concernant les billets des matchs [...] évoquant des ‘complots cachés et apparents’ visant le football algérien».

Cette rhétorique n’a rien d’anodin. En criminalisant le sport, le pouvoir algérien déresponsabilise ses propres structures et conditionne ses supporters à la haine du tiers. «Elle conditionne les supporters à interpréter une compétition sportive ordinaire à travers un récit permanent de persécution. Les erreurs arbitrales deviennent des actes de sabotage. Les défaites deviennent des complots», dénonce le journaliste.

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Ce lavage de cerveau à grande échelle s’épanouit d’autant plus facilement que l’espace médiatique algérien est totalement verrouillé. Comme le rappelle l’article en citant Reporters sans frontières (RSF), le cadre juridique y est de plus en plus restrictif et les voix indépendantes sont étouffées par des dispositions pénales sous prétexte de préserver «l’autorité de l’État». Privé de contradiction, le supporter algérien est abreuvé d’un récit unique: l’Algérie ne perd jamais, elle est forcément «trahie, ciblée ou empêchée de réussir». Un cocktail de ressentiment prêt à exploser à la moindre frustration.

Le réveil nécessaire

Penser que ce problème s’arrêtera à la frontière des États-Unis relèverait d’une cécité coupable. Bien que l’Algérie joue ses matchs de poule en Californie et à Kansas City, les réseaux de soutien et les structures de la diaspora s’activent de manière intense sur le sol canadien. Daniel Robson pointe du doigt la situation dans les grandes métropoles universitaires. «À Montréal, l’Association algérienne de l’Université de Montréal et l’Association des étudiants algériens de l’Université McGill ont organisé une soirée de retransmission du match contre l’Argentine sous la bannière explicite ‘Stand with Algeria’ (‘Soutenez l’Algérie’)».

La porosité de la frontière est une réalité physique. La chaîne KCTV a ainsi documenté le cas de ce supporter ayant conduit plus de 25 heures depuis Montréal pour rejoindre les rassemblements aux États-Unis. Les flux sont bidirectionnels. Les supporters, les mots d’ordre et les tensions circulent librement.

Le scénario sportif pourrait même amener l’équipe algérienne à jouer physiquement sur le territoire canadien, notamment au BC Place de Vancouver selon les combinaisons des phases à élimination directe. Mais pour le Western Standard, le Canada n’a pas le luxe d’attendre que les matchs s’y déroulent. «Les impératifs immédiats de sécurité publique dépassent les matchs disputés sur le territoire canadien et concernent également les événements de retransmission, les rassemblements spontanés dans les rues, les convois de véhicules, les feux d’artifice, les confrontations entre supporters rivaux et les réactions potentiellement explosives aux résultats», explique le reporter.

L’arsenal juridique canadien existe (articles 175 pour le trouble à la paix, 430 pour les méfaits, 265 pour les voies de fait). Ce qui manque, conclut Daniel Robson avec gravité, c’est la lucidité politique d’anticiper plutôt que de subir. «Le problème ne réside pas dans l’absence d’outils juridiques. Il tient à la tendance à n’intervenir qu’après qu’un rassemblement présenté comme festif a déjà sombré dans le désordre. La confrontation de Times Square, la vidéo de Kansas City, la répétition de comportements similaires dans le stade de Rabat et les précédents troubles enregistrés en France ne sont pas des faits isolés. Ensemble, ils constituent une série de signaux d’alerte». Pour le Canada, le compte à rebours a commencé.