Culture en mouvement: la Fondation Banque Populaire déploie sa caravane théâtrale dans l’Oriental

Organisée par la Fondation Banque Populaire en partenariat avec Attawfiq Micro-Finance, cette initiative culturelle sillonnera cette année la région de l’Oriental. Du 30 juin au 10 juillet, la caravane fera étape dans dix communes, apportant le théâtre au plus près des populations.

La pièce théâtrale «Sarah Masjounak» sera ainsi interprétée par la troupe Théâtre Tensift, portée par les cinq comédiens de renom Nora Skali, Samia Akariou, Mohammed El Ouaradi, Adil Abatorab et Abdellah Didane.

Les représentations, programmées chaque soir à 21h00 et accessibles gratuitement au public, débuteront le 30 juin à Driouch, avant de se poursuivre le 1er juillet à Arekmane, le 2 juillet à Zaïo, le 3 juillet à Beni Drar, puis le 4 juillet à Touissite. Après une pause le 5 juillet, la caravane reprendra son itinérance le 6 juillet à Tafoughalt, le 7 juillet à Guenfouda, le 8 juillet à El Aïoun Sidi Mellouk, le 9 juillet à Jerada, pour s’achever le 10 juillet à Ain Béni Mathar.

Cette initiative confirme la vocation culturelle de la Fondation Banque Populaire à travers son soutien au théâtre et aux comédiens, animant les zones rurales, souvent reculées et dépourvues d’infrastructures culturelles. En y apportant des représentations théâtrales de qualité, elle ambitionne ainsi de rapprocher la culture des citoyens et de faire du théâtre un vecteur de lien social et d’ouverture.