Casablanca music week: un show XXL signé Gims, Dadju et Tayc

Quelle meilleure manière de célébrer le premier jour de l’été que de vibrer au son des plus grands hits de Gims, Dadju et Tayc? Pour cette première édition du Casablanca music week, les seuls concerts programmés en plein jour n’ont pas été freinés par la chaleur écrasante. Malgré la canicule, des milliers de fans ont répondu présents.

C’est à 17h tapante que Gims est apparu sur scène, accueilli par une marée de fans impatients, criant son nom. Face à un public majoritairement jeune, le showman a enchaîné les tubes: «Sapés comme jamais», «Bella», «Senorita», «Ya Habibi», sans oublier les titres du moment comme «Spider», «Ciel» et «Ninao». Le tout sublimé par une pluie de confettis, dans une mise en scène millimétrée. Mais Gims n’a pas oublié ses fans de la première heure, offrant un moment de pure nostalgie en rendant hommage à l’ère du groupe Sexion d’Assaut, avec des classiques comme «Désolé» , «J’me tire» ou encore «Ma direction».

Désormais considéré comme «fils du pays», Gims a quitté la scène sous une ovation, saluant son public marocain pour sa ferveur et son énergie. Il a ensuite laissé place à son frère de sang, Dadju et son frère de scène, Tayc.

Le duo d’enfer a aussitôt pris possession de la scène, dans une ambiance survoltée. Déjà passés par Casablanca en novembre dernier, les deux artistes étaient là pour l’avant-dernière date de leur tournée Héritage. Dans une complicité évidente, ils ont enchaîné passages en solo et échanges comiques, rivalisant d’énergie pour électriser chacun leur côté du public. Leur esprit de compétition bon enfant a rapidement contaminé la foule: entre cris, sauts et pas de danse endiablés, le concert s’est mué en véritable séance de cardio collective.

Connus pour leurs chansons d’amour dédiées aux femmes, Dadju et Tayc ont aligné leurs titres les plus emblématiques: «Reine», «Jaloux», «Le temps», «I love you», «Bébé», «Le contrat», «Épouse-moi»… Une playlist généreuse qui a plongé l’audience dans une atmosphère intime et chaleureuse.

Entre pancartes personnalisées, tee-shirts à l’effigie des artistes et chants à s’en casser la voix, le public était totalement investi. Fatigués, mais le cœur léger, les fans sont repartis comblés.

Et ce n’est que le début. L’aventure du Casablanca music week est loin d’être terminée: la fin de semaine promet encore de belles émotions avec Mary J. Blige, icône du RnB américain attendue jeudi, les légendaires Hoba Hoba Spirit et Fahd Benchemsi vendredi, et pour clôturer en beauté, Rahma Riad et Hussain Al Jassmi samedi soir.