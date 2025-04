Shaggy, Wyclef Jean, Gims, Dadju, Tayc, FloyyMenor… la brochette de stars au menu du Casablanca Music Week

Dadju et Tayc à l'affiche du festival Casablanca Music Week.

Du 20 au 29 juin 2025, Casablanca va vibrer au rythme de la première édition du Casablanca Music Week (CMW), un événement qui promet d’enrichir le paysage des festivals marocains. Porté par NRJ Maroc, déjà à l’origine de concerts mémorables de Gims et Kadim Al Saher, ce festival s’annonce comme le rendez-vous incontournable de l’été.

Organisé à La Casablancaise, ce nouvel événement urbain entend bousculer les codes du divertissement avec une programmation éclectique: musique, cinéma, gaming, sport et débats intellectuels sont au menu d’une semaine haute en couleur.

Une scène musicale internationale

Le week-end s’annonce explosif avec des concerts de têtes d’affiche internationales: Shaggy, Wyclef Jean, Gims, Dadju, Tayc, FloyyMenor ou encore En Vogue enflammeront la scène casablancaise. Et ce n’est que le début: d’autres noms prestigieux seront bientôt dévoilés, promettant une programmation aussi riche qu’inoubliable.

Le CMW ne se limite pas à la musique. En semaine, les festivaliers pourront assister à des projections de films en plein air, vivre la magie du 7ème art sous les étoiles, participer à des tournois de E-gaming, ou encore prendre part à des activités sportives en plein air, le tout dans une ambiance conviviale. Un food court aux saveurs variées viendra parfaire cette expérience immersive.

Réflexion et partage autour de Casablanca

Ajoutant une dimension intellectuelle à cette aventure culturelle, le festival proposera un cycle de conférences thématiques. Experts et figures culturelles y débattront autour de sujets liés à l’événementiel et à l’évolution de Casablanca en tant que ville créative et dynamique.

Les premiers Pass «early bird» sont désormais disponibles en prévente sur Webook.com, à des tarifs préférentiels. Une occasion à ne pas manquer pour profiter pleinement de cette première édition du Casablanca Music Week, qui s’annonce déjà comme un moment fort de l’année 2025.

«Le Casablanca Music Week est bien plus qu’un festival: c’est une célébration de la culture sous toutes ses formes», souligne Hakim Chagraoui, PDG et fondateur de NRJ Maroc.