À Montpellier, le Festival Arabesques met le Maroc à l’honneur pour ses 20 ans

Explorant toutes les facettes de la culture arabe, de la musique à la gastronomie, le Festival Arabesques, qui se tiendra à Montpellier du 9 au 21 septembre, s’enrichit pour sa 20ème édition d’une collaboration avec la fondation marocaine Hiba, acteur majeur de la promotion artistique au Maroc.

En effet, véritable célébration de la diversité culturelle depuis sa création en 2006, le festival consacrera une part significative de cette édition à la richesse musicale du Maroc.

Contacté par Le360, Habib Dechraoui, directeur de l’évènement, souligne ainsi la présence d’une dizaine d’artistes marocains sur toute la durée du festival. En attendant la révélation de la programmation, il assure que l’évènement présentera un large éventail de musiques marocaines, traditionnelles et modernes.

Pour en savoir plus, direction Fès, nouvellement jumelée à Montpellier, où Habib Dechraoui, Michaël Delafosse, le maire de la ville française et Abdeslam Bakkali, le maire de Fès, œuvrent au rapprochement du Festival Arabesques et du Festival des musiques sacrées. On peut donc s’attendre à ce que la programmation d’Arabesques mette en avant cette année les musiques sacrées du monde arabe. Mais pas que, souligne le directeur, qui annonce aussi «une scène électro arabe et notamment marocaine», ainsi qu’une exposition «dédiée aux graffeurs marocains spécialisés dans la calligraphie».

L’artisanat marocain se verra aussi dédié un espace au sein de ce festival qui investira différents lieux emblématiques de la ville comme le domaine d’O, l’Opéra Comédie ou la Halle Tropisme.

Du 9 au 21 septembre, le Festival Arabesques, qui réunit chaque année plus de 20.000 spectateurs pendant quinze jours, jouera ainsi pleinement son rôle de pont entre le monde arabe et l’Europe, en faveur d’un engagement profond pour les valeurs de convivialité, de respect mutuel et de vivre ensemble.