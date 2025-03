Le festival de Fès des musiques sacrées du monde 2025 aura lieu du 16 au 24 mai

On connaît les dates de la prochaine édition du festival de Fès des musiques sacrées du monde. La 28ème édition aura lieu du 16 au 24 mai 2025, sous le thème inspirant des «Renaissances». Plus qu’un simple festival, cet événement mondialement reconnu se veut un espace de dialogue interculturel, où les traditions musicales et spirituelles convergent pour offrir une expérience unique aux festivaliers.

Un hommage au renouveau culturel et spirituel

Après une édition 2024 mémorable consacrée à «La Quête de l’Esprit d’Al-Andalous», le choix du thème des «Renaissances» résonne avec l’âme de Fès, ville historique qui a toujours été un carrefour de savoir et de spiritualité. Ce thème incarne également la vision du Maroc, qui affirme, année après année, son rôle de terre de renouveau culturel, spirituel et artistique.

Durant neuf jours, Fès vibrera au son de plus de 200 artistes venus de 15 pays, représentant un large éventail de traditions et de patrimoines musicaux. Parmi eux, des artistes d’Italie, de Turquie, de France, d’Espagne, de Suisse, du sultanat d’Oman, ainsi que d’Afrique, avec des représentants du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Burundi, du Togo, et bien d’autres.

Lire aussi : Festival de Fès des musiques sacrées: incidents mineurs lors du concert de Sami Yusuf, les clarifications des organisateurs

La soirée d’ouverture, moment phare du festival, s’annonce comme une création scénographique et musicale exceptionnelle. Pensée comme un voyage à travers les siècles, elle offrira une immersion unique au cœur des différentes cultures et spiritualités qui font la richesse du festival.

L’Afrique et l’Italie à l’honneur

L’édition 2025 du festival de Fès des musiques sacrées du monde mettra en lumière deux cultures exceptionnelles: l’Afrique et l’Italie.

L’Afrique sera au cœur de cette édition, soulignant l’engagement du festival envers la préservation et la transmission des traditions millénaires du continent. La présence d’artistes africains de renom témoigne de l’ancrage profond du Maroc dans ses racines africaines et de son rôle actif dans la coopération Sud-Sud.

L’Italie, berceau de la Renaissance européenne, sera également à l’honneur. Ce choix s’inscrit dans la continuité du jumelage historique entre Fès et Florence, deux villes emblématiques du dialogue interculturel et intertemporel. Ce jumelage unique renforce les liens spirituels et artistiques qui unissent le Maroc et l’Italie.

Un programme bientôt dévoilé

Les organisateurs du festival promettent une programmation riche, où se mêleront concerts, spectacles, rencontres et débats autour des musiques et des traditions spirituelles du monde. Le programme détaillé ainsi que la date d’ouverture de la billetterie seront annoncés prochainement.