Festival de Fès des musiques sacrées : revivez les moments forts de la soirée inaugurale de la 27ème édition

La cérémonie d’ouverture de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, sous le thème: «La quête de l’Esprit Al-Andalus», a été présidée par la princesse Lalla Hasnaa, vendredi soir à Fès.

À cette occasion, Lalla Hasnaa a suivi, depuis la tribune officielle, le concert d’ouverture de cette édition qui se poursuit jusqu’au 1er juin, mettant à l’honneur le Royaume d’Espagne.

Cette soirée inaugurale haute en couleurs, placée sous le thème «Zyriab ou la cinquième corde», invite à un voyage aux sources d’inspiration de la musique andalouse, entre ciel et terre, montagnes et palais, réunissant des artistes de notoriété internationale de tous les horizons qui partagent la quête du sacré.

Le spectacle puise dans la musique arabo-andalouse qui hérite des enseignements des anciens philosophes tels Al Firdusi ou Al Kindi, eux-mêmes inspirés par la pensée de Pythagore et Platon.

Poète, chanteur et musicien d’origine kurde, Abou Al-Hassan Ali Ibn Nafi, dit «Zyriab» (oiseau ou le merle noir), a fait traverser ainsi, le temps de ce concert, ciel et montagnes, jusqu’à la cour ommeyade de l’émir Abd Al-Rahman II de Cordoue dans un spectacle réunissant des artistes venus d’Ouzbékistan, d’Iran, de Syrie, d’Inde, d’Espagne, d’Égypte, d’Italie, d’Arménie, de France et du Maroc.

La scénographie de cette soirée d’ouverture a fait la part belle à une pléiade d’artistes de renom représentant différentes traditions et cultures parmi lesquels Rabie Kati, Sanaa Marahati, Smadj, Loup Barrow, Juan Carmona quartet et l’ensemble Madalena.

Participation d’une brochette d’artistes célèbres

Dans un échange avec Le360, l’artiste Rabie Kati a fait part de sa joie d’avoir participé pour la première fois à ce festival, déclarant : «J’ai eu l’honneur d’incarner Zyriab lors de cette soirée, et je suis très heureux d’interpréter ce personnage qui s’ajoute à mon palmarès artistique.»

«Le public marocain et fassi a interagi de manière extrêmement positive au spectacle et à ce que nous lui avons présenté. Cela m’a fait très plaisir», a-t-il poursuivi.

De son côté, Sanaa Marhati a fait savoir dans une déclaration pour Le360: «C’est ma deuxième participation au festival de Fès, et à travers ce spectacle nous avons essayé de faire la part belle au patrimoine marocain d’une manière sublime». «Nous avons pris soin des infimes détails pour que le spectacle soit à la hauteur d’un festival international comme celui de Fès», a-t-elle fait valoir.

D’autres grands artistes se sont aussi succédé sur la somptueuse scène de Bab Makina dont Maristella Martella, Nubie Al Hamy, Karim Naggar, Ramadan Fadi et Islam Hany. Il s’agit également de Shukronakhon Kamal Khodjaeva, Shokhsanam Turunpulatova ou encore Ergashova Hushnozaoy et Mukhamed Janov Gulamjon.

Au terme de ce concert inaugural, la princesse Lalla Hasnaa a procédé à la remise du «Prix jeunes talents-Esprit de Fès» aux lauréats du conservatoire de musique de Fès, organisé en partenariat avec la Fondation esprit de Fès. Il s’agit des prix du violon et du qanoun décernés à Khadija Amiri, Omar Benhayoun Sadafi, Yassir Tajmouati et Meryem Chekrada. Par la suite, la princesse a posé pour une photo souvenir avec les artistes.