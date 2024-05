Casablanca: ouverture du 17ème Festival international théâtre et cultures

Lors de l'hommage rendu à l'actrice Noura Skali au cours de la cérémonie d'ouverture de la 17ème édition du Festival international théâtre et cultures, le 15 mai 2024. (Abderrahim Et-Tahiry / Le360)

Mercredi 15 mai, le studio des arts vivants a accueilli les premières festivités de la 17ème édition du Festival international théâtre et cultures (FITC), qui coïncide avec le 20ème anniversaire de son organisateur, la Fondation des arts vivants. Jusqu’au 25 mai, le festival déploiera une programmation riche et diversifiée, avec des spectacles du Maroc et d’ailleurs.

Au programme, après la pièce «L’fichta» en ouverture, viendra le retour du duo Ajil et Foulane dans la comédie «Sedina», la pièce «Iswabane» en amazigh, et la pièce «Saken» qui clôturera le festival. «Et du côté des œuvres étrangères, le public aura rendez-vous avec “Britannicus”, “Titanic, la folle traversée”, “Le jardin des hespérides” ou encore “Albert Enstein, un enfant à part”, pour les tous petits», détaille Nourredine Ayouch, président de la fondation.

La cérémonie d’ouverture du FITC a vu la présence de plusieurs personnalités, dont Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi, Abdellatif Maâzouz, président de la région Casablanca-Settat, Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation, Hafida Khouyi, directrice régionale de la Culture de Casablanca-Settat, ainsi qu’un parterre.

Lors de cette cérémonie, un hommage spécial a été rendu à la comédienne, actrice et scénariste Nora Skali, qui s’est dite «très heureuse et honorée» de recevoir cette récompense. La comédienne sera d’ailleurs présente sur les planches du FITC, puisqu’elle joue dans la pièce «Saken», une adaptation libre de «L’école des femmes» de Molière, qu’elle a «hâte de faire découvrir au public casablancais».