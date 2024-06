Souveraineté alimentaire: la stratégie du Maroc pour garantir l’efficacité hydrique

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Comme plusieurs pays de par le monde, le Maroc fait face au dérèglement climatique qui affecte ses ressources hydriques et la production agricole. En réaction, le Royaume a adopté une politique volontariste d’amélioration de l’efficacité hydrique, selon le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

«Le ministre de tutelle rappelle que des investissements publics structurants sont entrepris pour le développement de l’offre et la gestion de la demande en eau, au service de la souveraineté alimentaire du Royaume», rapporte La Vie Eco. Plusieurs exemples sont cités, comme la construction de nouveaux barrages, l’interconnexion des bassins hydrauliques (Sebou-Bouregreg-Oum Rbia-Tensift, Loukkos-Tangérois) et le développement du dessalement de l’eau de mer.

En rappelant le lancement de la construction de la station de dessalement de Casablanca, la plus grande d’Afrique, Mohamed Sadiki souligne que le programme de dessalement de l’eau de mer permettra de réduire la pression sur les ressources en eau conventionnelles et libérer ces ressources pour consolider les acquis de l’agriculture irriguée, notamment au niveau des périmètres irrigués menacés par la pénurie d’eau.

Si la gouvernance de l’eau joue un rôle déterminant pour le renforcement de la souveraineté alimentaire, le ministre de l’Agriculture met en avant l’accélération de la mise en place du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation (PNAEPI) (2020-2027) et de la stratégie Generation Green (2020-2030).

Dans ce sens, le programme (PNAEPI) prévoit un effort d’investissement exceptionnel de 165 milliards de dirhams, alors que la stratégie Génération Green ambitionne d’asseoir une agriculture résiliente et efficiente pour un investissement global de 50 milliards de dirhams à travers la modernisation des systèmes d’irrigation, le développement de l’irrigation par les eaux non conventionnelles, la valorisation des ressources en eau mobilisées par les barrages et le développement de la petite agriculture irriguée.