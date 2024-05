Casablanca: pour sa 17ème édition, le Festival international théâtre et cultures célèbre la comédie musicale

Le spectacle «Britannicus Tragic Circus», de la compagnie française les Épis noirs, fait partie de la programmation du 17ème Festival international théâtre et cultures.

Du 15 au 25 mai, le Festival international théâtre et cultures (FITC) revient pour une 17ème édition qui met à l’honneur la comédie musicale. Organisé par la Fondation des arts vivants, l’événement marque également les 20 ans d’engagement de ladite fondation dans la promotion du théâtre et des arts vivants au Maroc. Ce rendez-vous annuel est aussi le fruit d’un partenariat de la fondation avec Casablanca Events et le Conseil de la région Casablanca-Settat, qui finance en grande partie le festival, indiquent ses organisateurs.

Au total, dix représentations se succéderont sur la scène du Studio des arts vivants, du Complexe culturel Anfa, du théâtre Mohammed VI et du théâtre Mohammed Zafzaf, avec des prix d’entrée variant entre 50 et 100 dirhams. Le théâtre marocain est représenté par six spectacles, dont «L’Fichta», la comédie musicale d’Amin Nasseur, qui ouvrira le bal au Studio des arts vivants, le mercredi 15 mai.

Lire aussi : L’actrice marocaine Lubna Azabal présidera le jury des courts-métrages et de La Cinef du 77ème Festival de Cannes

Dans cette programmation, on notera également le retour du duo Ajil et Foulane, et de la troupe Masrah Al Hay, dans la comédie «Sedina», ainsi qu’une nouveauté: la pièce en langue amazighe «Iswabane» qui, pour se faire accessible à un plus large public, sera surtitrée.

Côté pièces étrangères, le programme liste «Britannicus Tragic Circus», spectacle de la compagnie française les Épis noirs (le 18 mai au complexe culturel d’Anfa), «Titanic, la folle traversée», comédie de la troupe française Les Moutons noirs (le 21 mai au Théâtre Mohammed VI), «A. Einstein, un enfant à part», pièce familiale du Studio Hébertot (le 25 mai au Théâtre Anfa), et enfin «El Jardin de las Hespérides», un spectacle de danse et de théâtre réunissant des femmes marocaines et espagnoles de Casablanca (le mercredi 22 mai au théâtre Mohammed Zafzaf).

La programmation du 17ème Festival international théâtre et cultures de Casablanca. (FITC)

Durant ses cérémonies d’ouverture et de clôture, l’édition 2024 du FITC rendra un hommage appuyé au regretté Lahcen Zinoun, grande figure de la scène artistique marocaine, ainsi qu’à l’actrice et enseignante de théâtre Nora Skalli.

«Nous sommes ravis de présenter un programme riche en spectacles, mettant en lumière la comédie musicale, un thème qui célèbre la vie, la musique et le théâtre. Notre sélection variée respecte les goûts du public marocain et témoigne de notre engagement envers l’art théâtral. Le public aura l’occasion de rire, chanter et danser, mais en même temps réfléchir aux messages délivrés», déclare Nourredine Ayouch, président de la Fondation des arts vivants.

Lire aussi : Festival de Cannes 2024: la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir intègre le jury de la section «Un certain regard»

«Nous sommes extrêmement fiers de cette co-organisation qui s’inscrit dans notre engagement à promouvoir les différentes disciplines de l’art en particulier l’art théâtral», se félicite Mohamed Jouahri, directeur général de Casa Events. «Cet événement nous permet de drainer des troupes internationales pour challenger nos troupes nationales et partager la scène», ajoute-t-il, suggérant que l’idée, avec le FITC, est de rapprocher le théâtre des Casablancais lorsqu’ils ne peuvent pas, eux, se déplacer jusqu’au théâtre.

«Cette édition du festival est l’occasion de célébrer vingt ans de passion pour le théâtre. Avec un programme riche en spectacles, venant du Maroc et de l’étranger, nous promettons au public des moments exceptionnels, mêlant musique, chant, danse et bien sûr, théâtre», conclut Adil Madih, directeur du FITC.