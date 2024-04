L’actrice marocaine Lubna Azabal présidera le jury des courts-métrages et de La Cinef du 77ème Festival de Cannes

C’est entourée de Marie-Castille Mention-Schaar, Claudine Nougaret, Paolo Moretti et Vladimir Perišić que l’actrice maroco-belge décernera la Palme d’or du court-métrage et les trois prix de La Cinef, sélection du Festival de Cannes destinée aux films d’école. Onze films sont en compétition dans cette catégorie, en plus des 18 films que compte la sélection de La Cinef.

Lubna Azabal, qui campe le rôle principal du film «Amal», du réalisateur marocain Jawad Rhalib, actuellement en salle, a commenté cette annonce de taille: «“Toi qui marches, il n’existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant” Antonio Machado. Le Festival de Cannes est l’un de ces chemins que l’on rêve de croiser. La focale sur les jeunes cinéastes présentant leur court-métrage et les chemins parcourus pour y arriver m’honorent. J’ai hâte d’en découvrir les richesses. C’est un voyage que je veux exigeant et bienveillant, court après court, marche après marche. Être sélectionné dans ce lieu mythique est un message d’amour, une reconnaissance mondiale et y présider une fierté».

Bouleversant (Figaro), Performance époustouflante de Lubna Azabal (Le Parisien) #Amal démonte remarquablement une mécanique à l’œuvre (L’Obs)…



L’actrice n’est pas la seule Marocaine à figurer cette année dans un jury du Festival de Cannes. En effet, Asmae El Moudir, réalisatrice de «La mère de tous les mensonges», intègre quant à elle celui de la section «Un certain regard», sous la présidence de Xavier Dolan.