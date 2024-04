Festival de Cannes 2024: la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir intègre le jury de la section «Un certain regard»

Une consécration de plus pour la réalisatrice, scénariste et productrice marocaine Asmae El Moudir. La réalisatrice du long-métrage acclamé par la critique, «La mère de tous les mensonges», fait en effet partie le jury de la catégorie «Un certain regard» de la 77ème édition du Festival de Cannes.

«Xavier Dolan, le Président du Jury Un Certain Regard, sera entouré de la scénariste et réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré, de la réalisatrice, scénariste et productrice marocaine Asmae El Moudir, de l’actrice germano-luxembourgeoise Vicky Krieps, et du critique de cinéma, réalisateur et écrivain américain Todd McCarthy», a ainsi indiqué le festival ce jeudi 25 avril.

C’est un beau retour à Cannes que signe ainsi Asmae El Moudir, qui avait remporté le prix de la mise en scène de cette même section du festival cannois l’année dernière.

La réalisatrice, qui a aussi remporté l’Étoile d’Or de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, ne sera pas la seule marocaine à officier cette année dans un jury du Festival de Cannes, puisque l’actrice marocaine Lubna Azabal préside celui des courts métrages et de La Cinef.