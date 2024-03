Une rétrospective Faouzi Bensaïdi au Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan

C’est un bien bel hommage que rendra le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan à Faouzi Bensaïdi. La 29ème édition du festival, qui se déroulera du 27 avril au 4 mai, projettera l’intégralité des longs-métrages réalisés par cinéaste marocain.

Chaque jour, et durant toute la durée du festival, les cinéphiles pourront soit voir pour la première fois, ou revoir les six œuvres de celui qui est considéré par les critiques et les fins connaisseurs comme l’un des cinéastes les plus talentueux du Royaume.

Au programme, figure donc «Mille mois» (2003), «WWW. What A Wonderful World» (2006), «Mort à vendre» (2011), «Volubilis» (2017), «Jours d’été» (2022) et «Déserts» (2023), le dernier film de Bensaïdi, déjà sorti dans les salles françaises, mais qu’on attend toujours dans les salles marocaines.

En attendant de dévoiler la sélection des films en compétition à la 29ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, les organisateurs ont révélé le nom du président du jury, qui n’est autre que le réalisateur palestinien Elia Suleiman. Son dernier film, «It must be heaven» avait été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2019, où il avait reçu une mention spéciale du jury.