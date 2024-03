Info360. Budget, superficie, durée... Les détails du projet de la Cité du cinéma de Ouarzazate

Un projet de création d’une Cité du cinéma à Ouarzazate est dans le pipe. Composé de plusieurs studios, ce complexe sera dédié à la pré-production, mais abritera également le tournage de films étrangers. «L’objectif à terme est d’augmenter les investissements étrangers pour qu’ils atteignent 2 milliards de dirhams par an au lieu des 1 milliard habituels», a précisé Abdelaziz El Bouzdaini, directeur général par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), dans une déclaration pour Le360.

Pour le lancement de ce projet, prévu sur une durée de trois ans à partir de fin 2024 et doté d’un budget de 240 millions de dirhams, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a signé une convention avec les différents partenaires, à savoir le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le ministère de l’Industrie et du Commerce, la préfecture de la région Drâa-Tafilalet, le conseil de la région Drâa-Tafilalet et l’Agence nationale des équipements publics (ANEP).

Lire aussi : Doha Moustaquim, réalisatrice: «Comment Ouarzazate, le Hollywood d’Afrique, a marqué mes débuts»

L’ANEP sera le maître d’ouvrage délégué et sera chargée du lancement de tous les appels d’offres nécessaires à la construction de ces studios. «Le terrain d’une superficie de 30 et 40 hectares, situé à proximité des studios Atlas, appartient à la préfecture de Drâa-Tafilalet», a fait savoir Abdelaziz El Bouzdaini.

Les nouveaux studios viendront renforcer l’offre déjà existante et surtout compenser le manque au niveau des équipements et des espaces dédiés à la pré-production, qui se déroule habituellement, pour la plupart des boîtes de productions étrangères, en Italie et dans d’autres pays européens.