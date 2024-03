Le cinéma Tamesna ouvre ses portes ce mercredi

C’est officiel. Le centre culturel de Tamesna, aux environs de Rabat, abrite désormais une salle de cinéma. Ce projet du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication sera inauguré ce mercredi 6 mars et vient amorcer la série des 150 salles de cinéma dans plusieurs villes du Maroc.

Une source du département de Mohamed Mehdi Bensaïd précise que l’ouverture de cette salle se fera en simultanée avec 49 autres ouvertures de salles, ce même jour, et qu’elle sera suivie dans les prochains mois par l’inauguration de 100 autres cinémas installés dans les maisons de jeunesse et les centres culturels du pays.

Le cinéma du centre culturel Tamesna dispose de 270 sièges et projettera en priorité les films marocains. La programmation va démarrer avec le film «Joug» de Rabii Chajid, avec à l’affiche le duo Driss et Mehdi, Rafik Boubker et Soukaina Darabil.

Lire aussi : Mohamed Khouna: «Avec le projet des 150 salles de cinéma, nous voulons retrouver l’esprit des cinémas de quartier»

Mais ce n’est pas tout. Le public jeune aura quant à lui droit à des projections de films d’animation. À partir de ce dimanche, ce sera soit «Les mignons» de Kyle Balda et Pierre Coffin ou «Mario Bross» d’Aaron Horvath et Michael Jelenic. Le choix n’a pas encore été fixé à l’heure de l’écriture de ces lignes.

Côté tarifs, les tickets seront commercialisés au prix de 20 et 10 pour le grand public et 5 dirhams pour les étudiants.