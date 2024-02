Sortie en salles de «Jalal Eddine», le nouveau film de Hassan Benjelloun

Les cinéphiles ont rendez-vous au cinéma, depuis le mercredi 21 février, avec le film «Jalal Eddine». Ce nouvel opus de Hassan Benjelloun met en scène une belle brochette d’acteurs, dont on citera Yassine Ahjjam et la Tunisienne Fatema Nasser. Les deux sont mari et femme dans le film.

Suite à la maladie de son épouse, puis son décès, Jalal Eddine, campé par Yassine Ahjjam, refuse d’accepter la mort de sa femme et décide de s’isoler jusqu’à ce qu’il retrouve la lumière en lui. Vingt ans après le décès de son épouse, Jalal Eddine devient maître soufi et transmet sa philosophie et son mode de vie à ses nombreux disciples.

En marge de la projection du film en avant-première, le mardi 20 février au cinéma Megarama de Casablanca, Hassan Benjelloun a déclaré que le film abordait des thèmes liés à l’amour, la tolérance et la paix.

Le film offre au spectateur la possibilité de réfléchir en plongeant dans l’univers de Jalal Eddine Rumi. Un voyage dans les confins d’un monde invisible où le soi se libère davantage du matérialisme. Étant donné la force de cette icône et de son impact sur l’imaginaire collectif, le cinéaste a choisi d’ouvrir davantage l’univers des possibles en se baignant dans les textes originaux de Jalal Eddine.