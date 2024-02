Cinéma marocain. «Ana Machi Ana» au top du classement des films les plus regardés

Six films marocains sont à l’affiche des salles de cinéma du Maroc. Et d’autres vont rejoindre le peloton dans les semaines à venir, dont le très attendu «La mère de tous les mensonges», Étoile d’or au dernier Festival international du film de Marrakech (FIFM) d’Asmae El Moudir. Ces productions marocaines attirent un public nombreux. C’est ce que viennent confirmer les chiffres communiqués par Megarama Distribution et qui concernent l’ensemble des 15 écrans de cinéma du Maroc.

Dans ce palmarès, la comédie «Ana Machi Ana» de Hicham El Jebbari, sortie le 20 décembre, arrive en tête avec 250.000 entrées après neuf semaines de succès. Au casting: Aziz Dadas, Majdouline El Idrissi, Dounia Boutazout et Soukaina Darabil.

En deuxième position, on retrouve le film «Nayda» de Saïd Naciri qui vient de capitaliser 18 semaines de succès, beaucoup plus que «Ana Machi Ana», mais avec 150.000 entrées en salles.

«Les divorcées de Casablanca» de Mohamed Ahed Bensouda, avec au casting Zineb Obeid, Mounia Lamkimel, Bouchra Hraich, Sonia Okacha, Saïda Charaf et Nadia El Alami est classé troisième dans cette liste de films marocains les plus vus au cinéma avec 40.000 entrées après douze semaines à l’affiche.

Malgré des débuts en salles difficiles, le film «Bye Bye la France» de la plus jeune réalisatrice marocaine, Doha Moustaquim, s’installe en quatrième position avec 11.000 entrées après quatre semaines de succès.

Enfin, «Les meutes» de Kamal Lazraq qui a remporté le prix du Jury dans la catégorie La quinzaine des réalisateurs à Cannes et le même prix au FIFM en 2023, entame sa troisième semaine de succès, accédant à la cinquième position. Les entrées en salles n’ont toujours pas été communiquées.

Enfin, le film «Fez Summer ‘55» de Abdelhaï Laraki, avec Mounia Lamkimel, Tarek Boukhari et Oumaïma Barid est quant à lui classé sixième.