Cinéma: «La Mère de tous les mensonges» d’Asmae El Moudir en salles dès le 21 février

Shortlisté mais pas nominé aux Oscars 2024, le film «La Mère de tous les mensonges» d’Asmae El Moudir sortira dans les salles marocaines le 21 février. Mais avant, les producteurs ont prévu trois avant-premières dédiées aux médias et aux professionnels: le 17 février à la Cinémathèque de Tanger, le 18 février au cinéma Lutetia de Casablanca et le 19 février au cinéma Caméra de Meknès.

«La Mère de tous les mensonges» («Kadib Abyad» en arabe) a déjà été montré dans plus d’une trentaine de festivals dans le monde et a même décroché l’Étoile d’or du dernier Festival international du film de Marrakech, ainsi que le Prix de la mise en scène dans la catégorie «Un certain regard» du Festival de Cannes 2023.

La grand-mère d’Asmae El Moudir est le personnage principal de ce docufiction sur les émeutes du pain dans les années 80 au Maroc et qui a nécessité 10 ans de travail. «C’est un film sur la multiplicité des points de vue et la pluralité des interprétations qui existent au sein d’un même foyer, non seulement dans l’intérêt de l’histoire familiale, mais aussi dans celui de l’histoire nationale», a expliqué la réalisatrice dans une déclaration aux médias.

Asmae El Moudir a voulu déterrer un souvenir cadenassé dans la mémoire de cette famille et de ses membres. En l’absence de photos, de vidéos ou de coupures de journaux, comment se le remémorer, en parler, si on n’en a gardé aucune trace? C’est là le premier questionnement de la réalisatrice qui tisse la trame de ce film qui a beaucoup fait parler de lui.