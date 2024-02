En perspective de l’ouverture de 150 salles de cinéma, le CCM lance un appel à manifestation d’intérêt pour les films à projeter

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a récemment lancé un appel à manifestation d’intérêt pour les producteurs de longs métrages souhaitant projeter leurs films dans ces salles nouvellement équipées, dont le chantier est porté par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

«À cet effet, des contrats, fixant les engagements mutuels, seront signés avec les sociétés de production, et une charte sur la gestion de cette opération sera élaborée», précise un communiqué du CCM.

L’établissement public en charge du cinéma invite les sociétés de production intéressées par la projection de leurs films réalisés au cours des années 2022 et 2023 à lui envoyer leur demande, dans un délai d’un mois, à l’adresse: contact@ccm.ma.

Pour rappel, dans un récent entretien avec Le360, Mohamed Khouna, distributeur de films et président de la Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, avait déclaré qu’avant la fin du mois de janvier 2024, 55 écrans de cinéma sur les 150, installées dans les centres culturels et maisons de la culture de plusieurs villes du Maroc, ouvriront leurs portes.