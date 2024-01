La co-production dans le cinéma et le financement de la culture en débat à Casablanca

La Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) organise, les 24 et 25 janvier, deux demi-journées d’études autour du cinéma et du financement de la culture au siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à Casablanca, en partenariat avec la Fédération Wallonie Bruxelles.

Le programme démarrera le mercredi 24 janvier à 14 heures avec une table ronde autour du thème «La co-production dans le cinéma et l’audiovisuel: ambitions et opportunités».

Modérée par Amina Benjelloun, vice-présidente de la FICC en charge de la filière audiovisuelle, cette conférence verra la participation de Abdelaziz Bouzdaini, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), Laura Nanchino, responsable du service Promotion et diffusion au Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Khadija Boujanaoui, directrice du pôle support de 2M et présidente du Comité parité et diversité, et Khadija Alami, productrice, membre de l’Académie des Oscars, présidente de la Ouarzazate Film Commission et membre de la FICC.

Ces deux événements représentent une occasion d’échanger avec des experts nationaux et internationaux sur les enjeux et les défis contemporains dans le secteur des industries créatives et culturelles.

L’initiative de collaboration entre la Wallonie et le Maroc représente une avancée significative dans le financement des industries culturelles. Cette coopération permet un échange de connaissances et d’expériences, ainsi que le développement de stratégies de financement innovantes et durables.