À qui appartient le futur cinéma Ouzoud à Azilal?

En plus d’être la directrice des Archives royales, Bahija Simou est l’initiatrice d’un ambitieux projet culturel dans la région d’Azilal. Il s’agit d’un complexe qui regroupera un musée d’ethnographie, une médiathèque et un cinéma.

Ce cinéma de deux salles, appelé «Ouzoud» s’est, on s’en souvient, vu accorder une aide de 4 millions de dirhams de la Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma du Centre cinématographique marocain (CCM). «Nous sommes en phase d’étude. La construction pourra commencer une fois que cette étape sera achevée», souligne Bahija Simou dans une déclaration pour Le360.

Pour l’heure, l’initiatrice du projet préfère se focaliser sur le musée et la médiathèque, à laquelle elle a fait don d’environ 4.200 ouvrages de sa bibliothèque personnelle. «Ces deux institutions culturelles, qui font partie du projet global avec le cinéma, sont prêtes et seront inaugurées le 16 février prochain», annonce-t-elle.

Ce projet est une aubaine pour la région d’Azilal, car il vise à développer le tourisme, la culture et le patrimoine local. «C’est le plus beau projet auquel j’ai eu affaire depuis que je suis à la tête de la commission», témoigne pour Le360 Mohammed Khouna, président, depuis juin 2023, de la Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma. «Le site culturel sera installé au milieu d’un paysage à couper le souffle», ajoute celui qui opère également en tant que distributeur basé à Oujda, sa ville natale.

La nouvelle infrastructure viendra renforcer le paysage culturel de la région d’Azilal, qui compte déjà un musée consacré aux dinosaures, au sein du géoparc du M’goun.