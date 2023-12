Cinéma: Cinerji bénéficie d’une aide de 20 millions de dirhams du CCM pour la création de 5 multiplexes

Le groupe Cinerji, fondé par Hakim Chagraoui, s’est vu accorder une «aide exceptionnelle» de 20 millions de dirhams de la Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma du Centre cinématographique marocain (CCM).

Cette somme servira au lancement de cinq chantiers de création de salles de cinéma, à raison de 4 millions de dirhams par projet. Il s’agit de Cinerji Moroco Mall, Cinerji Le 25 Square Dar Bouazza, Cinerji Ville verte-Bouskoura, Cinerji Kénitra et Cinerji Agadir.

Un sixième chantier, «Alborj à Ouzoud», situé à Azilal, bénéficiera également d’une subvention de 4 millions de dirhams, apprend-on du communiqué du CCM.

En outre, les habitués du cinéma «Éden», au quartier Derb Sultan de Casablanca, seront heureux d’apprendre que les deux salles A et B du complexe seront numérisées et dotées des dernières technologies en termes de projection, et ce, grâce à une aide de 1 million de dirhams du CCM.