Salles de cinéma: le premier multiplex Cinerji prendra ses quartiers au Morocco Mall

C’est fini pour l’Imax au Morocco Mall. La salle qui abritait jusqu’à présent en exclusivité cette technologie de projection sera reconvertie en un multiplex de 4 salles, dans le cadre d’un partenariat annoncé par le centre commercial casablancais avec Cinerji, nouvel acteur 100% marocain de l’exploitation de salles de cinéma.

Ce dernier annonce un confort amélioré, avec la généralisation de sièges à dossiers inclinables, ainsi qu’une révision tarifaire à la baisse, promettant une plus grande démocratisation de l’accès aux salles obscures. Quant aux 3 nouvelles salles, elles permettront un choix plus étendu en matière de programmation de films et de nombre de séances.

Des salles à Casablanca, Marrakech, Agadir et Fès,

Pour la conception de ce multiplex nouvelle génération, Cinerji s’est adjoint les services de l’architecte Pierre Chican, fondateur et patron de l’agence française Ōma Cinema, spécialiste de l’aménagement des espaces culturels, et principalement des salles de cinéma. Les travaux incluant l’ensemble des salles seront achevés en décembre 2023, pour une entrée en activité durant le premier trimestre 2024.

Lire aussi : Le mythique cinéma Caméra de Meknès fait peau neuve

Cette première opération inaugure le bal des très ambitieux projets de Cinerji, qui compte ouvrir pas moins de 150 salles de cinéma dans un délai de trois ans, réparties sur différentes villes du Maroc. En plus de Casablanca, suivront prochainement des ouvertures à Marrakech, Agadir et Fès, principalement au niveau de centres commerciaux existants. À terme, seront également concernées les villes de Rabat, Salé, Essaouira, Oujda, Tétouan, Assila, Nador, Al Hoceima et Goulmim.

Outre leur exploitant, le point commun entre les nouvelles salles en gestation est aussi la technologie de projection et de son utilisée. Celle-ci s’appuie sur les solutions fournies par Christie, spécialiste canadien des projecteurs numériques, et par Dolby Laboratories, référence historique de l’équipement de salles de cinéma, notamment à avec ses solutions de sonorisation Dolby Atmos et de projection Dolby Vision. De quoi faire oublier la technologie Imax, qui sera déployée en exclusivité dans les futures salles marocaines du réseau Pathé Cinéma?