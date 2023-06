Le film a été primé à Cannes: «Les meutes» de Kamal Lazraq dans les salles du Maroc en 2024

Kamal Lazraq a mis à profit une cérémonie, lundi à Rabat en l’honneur d’une pléiade d’artistes marocains qui se sont distingués à Cannes, pour annoncer que son film sortira en 2024 dans les salles du Maroc. Le premier long métrage de Kamal Lazraq, «Les Meutes», a été récompensé du Prix du jury de la sélection «Un certain regard au dernier festival de Cannes.

La cérémonie de Rabat, présidée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mehdi Bensaïd, a rendu un hommage appuyé à la participation historique du Maroc à la 76ème édition du festival de Cannes. Cette cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités marocaines des arts et de la culture, ainsi que du conseil du roi Mohammed VI, André Azoulay.

«Nous allons entamer les démarches pour que «Les meutes» puisse sortir dans les salles marocaines en 2024» a déclaré son réalisateur Kamal Lazraq, après qu’un hommage lui ait été rendu par la nombreuse assistance réunie dans la soirée du lundi 5 juin 2023 dans le cadre de la 28ème édition du SIEL.

Visiblement ravi d’être convié à cette réception, Kamal Lazraq a en outre indiqué, en réponse à une question du le360, «qu’il projette de réaliser un autre film dont l’écriture du scénario est imminente. J’ai une idée sur le projet dont la finalisation est en cours», a-t-il assuré. La consécration du film «Les meutes» à Cannes constitue, a-t-il dit, «un fort stimulant pour aller de l’avant dans la réalisation d’un autre projet».

Le ministre Bensaïd a remis à Abdellatif et Ayoub, les deux acteurs non professionnels qui ont joué les principaux rôles du père et du fils dans le film de Kamal Lazraq, deux cartes d’artistes professionnels que le ministère de la Culture leur a remises suite à leurs prestations de qualité dans le film «Les meutes».

Le ministre a ouvert la cérémonie en soulignant le palmarès national obtenu à Cannes tant par les films, les acteurs et les producteurs marocains en lançant un appel pour «l’encouragement de la production cinématographique professionnelle et de qualité de notre pays. Nous voulons sortir de l’amateurisme pour consolider la place d’un cinéma marocain de haute qualité qui puisse rivaliser avec les autres créations étrangères».

La barre étant placée haut, la parole a été cédée à une autre réalisatrice, Asmae El Moudir également distinguée à Cannes pour son film «Kadib Abyad». Asmae El Moudir avait de la peine à dissimuler, dans sa déclaration, l’amour qu’elle voue au Souverain et à la patrie. «Yes we can», oui «le cinéma marocain veut et peut atteindre les sommets», a affirmé la cinéaste casablancaise toute joyeuse avant de préciser que son film «Kadib Abyad» a été sélectionné aux prochains Oscars. En épilogue, Asmae El Moudir a remercié le ministre Mehdi Bensaïd pour l’aide qu’il apporte à l’art et à la culture.

Un hommage particulier a été rendu en visioconférence, lors de la cérémonie de Rabat, à un autre réalisateur, et pas des moindres, Faouzi Bensaïdi retenu à Paris par ses activités.

Son film Désert raconte l’histoire de deux amis travaillant pour une agence de recouvrement. Le long métrage a été projeté en avant-première à la 76ème édition de la prestigieuse manifestation de Cannes tenue du 16 au 27 mai 2023. «Avec 4 films marocains à Cannes, c’est la déferlante. Le Maroc a été dans son festival de Cannes. Que 2023 soit le début d’un parcours, vive le cinéma marocain», a lancé Faouzi Bensaïdi dans un message vidéo adressé depuis Rabat.