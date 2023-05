Cannes 2023: le film marocain «Les Meutes» remporte le Prix du jury de la sélection «Un certain regard»

Après 11 jours de projections, la 76e édition du Festival de Cannes touche à sa fin et les récompenses commencent à tomber. C’est le cas de la sélection «Un certain regard», qui célèbre le cinéma d’auteur et de découverte.

Lire aussi : Entretien avec Kamal Lazraq, réalisateur du film «Les Meutes», sélectionné au Festival de Cannes

Incarné par deux comédiens non professionnels, Ayoub Elaid et Abdellatif Masstouri, dont la présence et l’intensité ont été saluées, le film marocain «Les Meutes» a remporté le Prix du jury. Ce drame promet d’immerger les spectateurs dans une nuit mouvementée à travers les rues de Casablanca.

Le réalisateur Kamal Lazraq entouré de ses acteurs Ayoub Elaid et Abdellatif Masstouri.

La sélection «Un certain regard» a proposé cette année 20 longs métrages. Présidé par l’acteur américain John C. Reilly, le jury était composé de la réalisatrice et scénariste française Alice Winocour, de l’actrice allemande Paula Beer, du réalisateur et producteur franco-cambodgien Davy Chou et de l’actrice belge Émilie Dequenne.