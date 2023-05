Maryam Touzani, membre du jury du Festival de Cannes: «Je suis très fière de représenter le Maroc»

Maryam Touzani collectionne les succès et les récompenses. Son dernier long-métrage, «Le bleu du caftan», qui sortira dans les salles marocaines le 7 juin prochain, fait l’objet de critiques élogieuses à travers le monde et a décroché de nombreux prix dans des festivals internationaux, le premier étant le prix FIPRESCI dans la sélection «Un certain regard», au Festival de Cannes 2022.

Un an plus tard, revoici la réalisatrice marocaine dans la lumière de ce même festival. Mais cette fois-ci, c’est en tant que membre du jury que Maryam Touzani signe son retour à cette nouvelle édition qui se déroulera du 16 au 27 mai.

«On m’a contactée pour m’inviter à faire partie du jury et c’est resté confidentiel pendant très longtemps», explique la réalisatrice pour Le360, confiant que «la surprise était totale». «J’étais très heureuse», poursuit-elle, d’autant que «c’est la première fois qu’un Marocain intègre ce jury à Cannes». Le sentiment de fierté est aussi de mise pour la scénariste, qui se dit honorée «de pouvoir représenter le Maroc dans un tel évènement».

Critique de cinéma à ses débuts, Maryam Touzani officiera en tant que membre du jury au côté des acteurs Denis Ménochet, Brie Larson et Paul Dano, des réalisateurs Julia Ducournau, Rungano Nyoni et Damian Szifron, ainsi que de l’écrivain Atiq Rahimi. «C’est un honneur pour moi de faire partie de ce jury, de pouvoir porter un regard sur ces films-là dans un festival comme Cannes. C’est vraiment quelque chose de très beau», poursuit celle qui travaille actuellement à la publication d’un premier roman.

Dans le cadre de la compétition officielle de cette 76ème édition du festival de Cannes, les membres du jury devront départager 21 productions, parmi lesquelles figurent des films de Ken Loach ou encore de Wim Wenders. Quant au cinéma marocain, celui-ci est représenté dans la catégorie Un certain regard avec les films «Les Meutes» de Kamal Lazraq et «Kadib Abyad» d’Asmae El Moudir, ou encore «Déserts» de Faouzi Bensaïdi qui figure dans la 55ème sélection de la Quinzaine des cinéastes.