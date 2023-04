Cinéma: quatre films soutenus par les Ateliers de l’Atlas dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2023

C’est une véritable consécration pour le travail d’accompagnement effectué par la Fondation du Festival international du Film de Marrakech (FIFM): quatre longs métrages ayant bénéficié du soutien des Ateliers de l’Atlas, le marché du film du FIFM, figurent dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2023 (du 16 au 27 mai).

La liste compte deux films marocains, présents dans la section Un certain regard («Kadib Abyad - la mère de tous les mensonges», d’Asmae El Moudir, et «Les Meutes» de Kamal Lazraq), un troisième long-métrage marocain ( «Déserts», de Faouzi Bensaïdi), projeté lors de la Quinzaine des cinéastes, et d’un film jordanien («Inshallah Boy», d’Amjad Al Rasheed), sélectionné dans la Semaine de la critique.

Présenté à deux reprises aux Ateliers de l’Atlas, «Kadib Abyad - la mère de tous les mensonges», d’Asmae El Moudir, y avait obtenu le prix au développement en 2019 et le prix à la post production en 2021. «Les Meutes», de Kamal Lazraq, avait quant à lui, obtenu le prix Artekino International lors de l’édition 2019.

Lire aussi : Baptême cannois pour «Déserts», le nouveau film de Faouzi Bensaïdi

«Déserts», 6ème long métrage de Faouzi Bensaïdi, avait été présenté dans la section Atlas Film Showcase lors de l’édition 2022 des Ateliers de l’Atlas, la même qui avait récompensé «Inshallah Boy» par le prix à la post-production. Signalons que le long métrage d’Amjad Al Rasheed est le premier film jordanien à participer au Festival de Cannes, toutes sections confondues.

111 projets accompagnés en 5 éditions

Si ces sélections viennent donner un bel écho à la mission des Ateliers de l’Atlas, elles marquent surtout la vitalité retrouvée du cinéma marocain, qui n’avait jamais été représenté par 3 films dans une même édition du Festival de Cannes.

Rappelons qu’à travers les Ateliers de l’Atlas, le FIFM a l’ambition de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains, tout en créant un espace de rencontre entre professionnels internationaux et talents régionaux.

Au cours de leurs cinq éditions, les Ateliers ont accompagné 111 projets et films (dont 48 projets et films marocains). La 6ème édition se tiendra du 27 au 30 novembre prochains, en marge de la 20ème édition du FIFM, prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023.