Baptême cannois pour «Déserts», le nouveau film de Faouzi Bensaïdi

Six ans après «Volubilis», Faouzi Bensaïdi, l’un des plus talentueux cinéastes marocains, et certainement le plus rêveur, est de retour sur les écrans. Et par la grande porte s’il vous plaît: son 6ème long-métrage, intitulé «Déserts», sera projeté en avant-première au 76ème Festival de Cannes (du 16 au 27 mai 2023), dans le cadre la Quinzaine des cinéastes.

«Ma première fois au Festival de Cannes, c’était en 2000, avec mon court-métrage “Le Mur”. Et c’était déjà à la Quinzaine des réalisateurs», se rappelle Faouzi Bensaidi, interrogé par Le360.

«Je suis très heureux de revenir à la Quinzaine (rebaptisée Quinzaine des cinéastes, NDLR) avec “Déserts”, car c’est une section dédiée à un cinéma exigeant, un cinéma qui ne négocie pas sa part d’esthétique», explique-t-il.

Tourné dans la région de Marrakech, le film réunit à l’affiche Fehd Benchemssi, dont c’est la deuxième collaboration avec Bensaïdi (après «Mort à vendre», 2011) et Abdelhadi Talbi, déjà remarqué dans «Volubilis».

Dans «Déserts», long-métrage aux allures de road-movie, ils campent Mehdi et Hamid, deux amis employés dans une agence de recouvrement, qui sillonnent les routes du Sud marocain dans une voiture fatiguée, enchaînant les nuitées dans des hôtels miteux. Leur vie prendra un tour singulier lorsqu’ils croisent, dans une station-service, «l’Évadé», homme aussi mystérieux que dangereux.

La sélection 2023 de la Quinzaine des cinéastes à Cannes.

Pour rappel, «Déserts», une coproduction au passeport bigarré (Maroc, France, Belgique, Danemark et Allemagne), avait reçu en 2018 une avance sur recettes avant production de 4,3 millions de dirhams du fonds d’aide du Centre cinématographique marocain (CCM), ainsi que le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (France), du Fonds images de la francophonie et du Fonds arabe des arts et de la culture.

Au Festival de Cannes, Faouzi Bensaïdi ne sera pas esseulé. L’auteur de «Mille mois» et de «WWW What a Wonderful World» devrait y croiser deux autres réalisateurs marocains, Asmae Al Moudir et Kamal Lazrak, dont les films respectifs, «Kadib Abyad» et «Les Meutes», font partie de la sélection officielle, dans la section «Un certain regard» à Cannes.