Cannes 2023: Justine Triet décroche la Palme d’or avec «Anatomie d’une chute»

Des heureux et des déçus, le mouvement social sur les retraites qui s’invite in extremis sur scène, des légendes de Hollywood sur les marches et quelques gaffes: retour sur le 76e Festival de Cannes.

Palme d’or et politique

Grâce à Justine Triet, couronnée pour «Anatomie d’une chute», la France a remporté sa dixième Palme d’or mais la ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, a eu du mal à digérer la soirée.

Après avoir reçu son prix des mains de Jane Fonda, la réalisatrice de 44 ans a profité de la tribune pour dénoncer une volonté du gouvernement de «casser l’exception culturelle sans laquelle (elle) ne serai(t) pas là aujourd’hui».

Mme Abdul Malak s’est dite «estomaquée par son discours si injuste. Ce film n’aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l’oublions pas», a-t-elle immédiatement répliqué.

Les déçus

Le sacre de Justine Triet était attendu mais il prive le Britannique Jonathan Glazer d’une Palme d’or que beaucoup lui promettaient pour «The Zone of Interest». Il reçoit le Grand Prix, une médaille d’argent, pour ce film glaçant sur la vie quotidienne du commandant du camp d’extermination nazi d’Auschwitz. Déçu? «Cannes a donné une résonance au film, et c’est l’essentiel», a-t-il répondu.

Parmi les autres déçus, l’actrice allemande Sandra Hüller, très impressionnante dans deux films de la compétition, mais qui sont déjà primés au palmarès: «The Zone of Interest» justement, et «Anatomie d’une chute».

Le prix d’interprétation lui a-t-il échappé à cause du règlement qui interdit le cumul? Ce dernier est allé à l’actrice turque Merve Dizdar pour «Les herbes sèches».

«J’ai fait une Spike Lee»

La gaffe de la soirée de clôture revient à Anaïs Demoustier, présidente du jury chargé de remettre le prix du Meilleur premier film en tout début de soirée. «J’ai l’honneur de décerner la Palme d’or...», a lancé par erreur l’actrice française, avant de se reprendre: «Euh la caméra d’or!». Le prix est allé au cinéaste Thien An Pham pour «L’arbre aux papillons d’or».

«J’ai fait une Spike Lee!», s’est amusée Anaïs Demoustier, en référence au président du jury de 2021, qui avait annoncé d’emblée la Palme d’or à «Titane», tuant le suspense dès le début de la soirée.

La revanche des salles

Plateformes de streaming contre salles de cinéma, le match retour: les salles obscures ont pris leur revanche lors de ce 76e Festival de Cannes.

Le plus grand festival de cinéma du monde est aussi celui qui est resté inflexible, n’acceptant en compétition que les films sortant dans les salles françaises. Une position qui semble porter ses fruits: Apple sortira d’abord en salles le film de Scorsese, que cette légende du cinéma est venue présenter avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro; Pixar, qui menaçait à une époque de réserver ses films à Disney+, a montré son dernier long-métrage d’animation en clôture.

Le Festival s’est même offert un pied de nez avec l’avant-première de la série HBO «The Idol», avec Lily-Rose Depp et The Weeknd. Une production HBO pour le petit écran, qui a apporté à Cannes la montée des marches la plus «hype» de la quinzaine.

Parité

Cannes, principal événement mondial d’une industrie dominée historiquement par les hommes, n’en a pas fini avec la lutte pour la parité. Le 76e édition a marqué des avancées: sept réalisatrices étaient en compétition, un record, sur 21 cinéastes sélectionnés. Et Justine Triet rejoint Jane Campion et Julia Ducournau comme troisième réalisatrice sacrée de l’histoire du Festival. «Les choses sont en train de changer en ce moment pour le meilleur et c’est le début», a déclaré Justine Triet.

Mais la sélection du film de Maïwenn, «Jeanne du Barry», avec Johnny Depp en ouverture, qui a permis à la vedette américaine de faire un come-back en grande pompe après un feuilleton judiciaire sur fond d’accusations de diffamation et de violences conjugales avec son ex-épouse Amber Heard, reste en travers de la gorge de militantes féministes. Depp n’a jamais été condamné sur le fond des accusations, mais est devenu un symbole des sphères sexistes sur les réseaux sociaux.

Le palmarès complet

Palme d’or - Anatomie d’une chute

Grand prix - The Zone of Interest

Prix du jury - Les Feuilles mortes

Prix d’interprétation masculine - Kōji Yakusho (Perfect Days)

Prix de la mise en scène - Trần Anh Hùng (La Passion de Dodin Bouffant)

Prix d’interprétation féminine - Merve Dizdar (Les Herbes sèches)

Prix du scénario - Yuji Sakamoto (Monster)

Caméra d’or - L’Arbre aux papillons d’or

Court métrage - 27

Un certain regard - How to Have Sex

Semaine de la critique - Tiger Stripes

Queer Palm - Monster

L’Œil d’or - Les Filles d’Olfa et La mère de tous les mensonges

Prix de la critique internationale - The Zone of Interest, Les Colons & Levante

Palme Dog - Messi (Anatomie d’une chute)